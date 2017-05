2017-05-03 11:48:00.0

Augsburg Träger für Ackermann-Brücke muss nach Unfall neu angefertigt werden

Die Bauarbeiten an der Ackermann-Brücke in Augsburg sollen heute fortgesetzt werden. Noch ist unklar, ob der Schwertransporter-Unfall auf der B300 den weiteren Bauablauf verzögert. Von Stefan Krog

Der 60 Meter lange Brückenträger, der heute Morgen bei dem Schwertransporter-Unfall bei Aichach auf die Straße gekippt ist, muss verschrottet werden. Da er sich bei dem Unfall stark verformt hat, kann er nicht mehr verwendet werden, so Josef Weber, Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Augsburg. Der Brückenträger hätte heute an der Baustelle der Ackermannbrücke von zwei Spezialkränen eingebaut werden sollen.

Der zerstörte Brückenträger ist einer von insgesamt zehn Trägern, die später einmal das Rückgrat der neuen Brücke bilden sollen. Fünf Träger sollten heute eingebaut werden, die nächsten fünf Träger morgen. Fest steht, dass der zerstörte Träger neu hergestellt werden muss. Da es sich um Maßanfertigungen handelt, wird dies mindestens einige Wochen dauern.

Verzögert sich der weitere Bauablauf?

Ob dies mit einer Verzögerung für die ganze Baustelle einhergeht, ist aktuell noch nicht klar. Möglicherweise können nachfolgende Arbeiten an der Brückendecke, die auf den Stahlträgern ruhen wird und auf der dann später die eigentliche Fahrbahn asphaltiert wird, schon begonnen werden, auch wenn nur neun von zehn Trägern die Wertach überspannen. „Wir klären das gerade ab“, so Tiefbauamtsleiter Josef Weber. Nach dem regulären Zeitplan sollen die Arbeiten an der Brücke Mitte 2018 abgeschlossen sein.

Gegen Mittag wurde damit begonnen, die heilen vier Trägerelemente auf die Widerlager für die neue Brücke zu setzen. Ursprünglich hätten die Arbeiten seit 7 Uhr laufen sollen, wurden dann aber gestoppt. 70 Tonnen wiegt jeder Träger, der von zwei Autokränen zentimetergenau eingehoben werden muss.

Die vier Schwertransporter, die mit heiler Fracht in Augsburg angekommen sind, werden einer nach dem anderen auf der Behelfsbrücke neben der Baustelle geparkt. Dafür ist die rechte stadtauswärts führende Spur auf der Brücke gesperrt. Von dort aus heben die Kräne dann die Träger in ihre Position. Morgen ist dasselbe Procedere geplant.

Alte Brücke sackte beim Abriss zusammen

Der Unfall mit dem Tieflader ist nicht die erste Panne beim Bau der Ackermann-Brücke. Als die alte Brücke im vergangenen Juli abgerissen wurde, sackte diese plötzlich zusammen. Zwei Bauarbeiter und ein Bagger stürzten mit der kollabierten Brücke acht Meter tief ins Flussbett der Wertach. Die Männer wurden schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Hier lesen Sie mehr dazu: Wie konnte die Ackermann-Brücke einstürzen?