Wetter Unwetterwarnungen aufgehoben: Wie schön wird es am Wochenende?

Im Süden von Schwaben sind am Freitag Gewitter möglich - der Wetterdienst hat Unwetterwarnungen aber aufgehoben. Das Wochenende mit seinen vielen Veranstaltungen soll schön werden.

Der Deutsche Wetterdienst hat die Unwetterwarnungen für Teile von Schwaben am Freitagnachmittag wieder aufgehoben. Gewitter seien am Freitag im Allgäu aber trotzdem möglich.

Das Wochenende verspricht laut der aktuellen Prognosen vor allem Sonne - passend zu den vielen Veranstaltungen. Wir geben einen Überblick.

Die Prognose für das Wochenende in Augsburg

Es steht einiges an dieses Wochenende: die Lange Nacht der Freiheit und das "Sommer am Kiez"-Festival in Augsburg, die Sonnwendfeuer in den Alpen oder das Tollwood in München. All diese Veranstaltungen machen aber nur so wirklich Spaß, wenn das Wetter mitspielt (Was am Wochenende geboten ist, lesen Sie auch in unseren Wochenendtipps).

Gleich vorweg: Das Wetter macht am Wochenende wohl kaum jemandem einen Strich durch die Rechnung. In Augsburg und dem Rest Schwabens bleibt es dem Deutschen Wetterdienst zufolge voraussichtlich trocken.

Samstag: Auch am Tag darauf bleibt es trocken. Haben die Prognosen von Mitte der Woche noch Regen vorausgesagt, sieht es jetzt besser aus. Laut dem Deutschen Wetterdienst kann man Kunstnacht, "Sommer im Kiez" oder das Lichterfest im Botanischen Garten also wohl getrost ohne Regenjacke besuchen. Die Temperaturen klettern wieder auf bis zu 29 Grad.

Sonntag: Bewohner von Dachgeschossen bekommen am Sonntagmorgen die lang ersehnte Abkühlung. Dann soll es - zumindest ein wenig - regnen. Auch nachmittags bleibt es daraufhin kühler, die Temperaturen bleiben bei vergleichsweise niedrigen 25 Grad.

Die Prognosen für Großveranstaltungen in der Umgebung

Southside: Auch für das große Festival in Neuhausen ob Eck sieht der Deutsche Wetterdienst keine Probleme: Es wird durchgehend sonnig, teilweise zeigen sich Wolken am Himmel, aber nur am Sonntagmorgen kommt in Form von Regen Abkühlung. Der Freitag wird wohl mit 33 Grad der heißeste Tag, an den Tagen drauf wird es mit höchstens 30 (Samstag) und 27 Grad (Sonntag) auch noch ein Stück weniger schweißtreibend.

Sicherheit auf dem Southside 1 von 10 vorherige Seite nächste Seite

Was muss ich tun, wenn ich mich bedroht fühle? Viele Besucher scheuen sich davor, sich in einer als bedrohlich empfundenen Situation anderen Menschen anzuvertrauen. Der Veranstalter bietet deshalb besorgten Besuchern eine niederschwellige Hilfe an. Wer ungewöhnliche Vorkommnisse beobachtet oder sich einfach nur unwohl fühlt, kann sich mit der Frage "Wo geht's nach Panama?" an Mitarbeiter wenden, die ein grün-violettes Armband mit dem Schriftzug "Panama" tragen. Er wird dann ohne weitere Rückfragen oder Kommentare in eine geschützte Umgebung gebracht.



Wie läuft eine Evakuierung ab? Ein Verantwortlicher des Festivals wird auf der Bühne die Besucher über die Notwendigkeit der Räumung informieren. Die Besucher werden dann gebeten, das Gelände ruhig, aber zügig durch den nächstgelegenen Notausgang zu verlassen und im Auto Schutz zu suchen. Dort sollen sie auch Besuchern, die ohne Auto angereist sind, Schutz bieten. Auch die Shuttlebusse bieten Schutz.



Wie viele Ausgänge hat das Gelände? Der Campingplatz hat 25, das Veranstaltungsgelände 8. Alle Ausgänge sind in den Besucherplänen verzeichnet.



An wen sollten sich Eltern von Festivalbesuchern richten, wenn sie sich wegen eines unvorhergesehenen Ereignisses um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen? Die Polizei ist über Notruf 110 und unter der Rufnummer 07461/941 350 rund um die Uhr erreichbar. Der Veranstalter hat zudem eine Betreuungs-Hotline eingerichtet. Die Rufnummer lautet 01806/853 653.



Kann es passieren, dass bei Southside verdächtige Mitarbeiter beschäftigt sind? Bei Rock am Ring gab es eine Evakuierung aufgrund eines Verdachts gegen zwei Mitarbeiter. Die Gefahr scheint beim Southside Festival aber gering zu sein. Die Polizei teilt auf Anfrage mit, man habe die "Sicherheitsüberprüfungen voll umfänglich durchgeführt".



Wie viele Polizisten sind überhaupt im Einsatz? Diese Frage bleibt ein großes Geheimnis. Die Polizei bittet dafür um Verständnis, dass sie "aus verschiedenen Gründen keine Stärkemeldung liefern" könne. Sicher sei lediglich, dass mehr Beamte im Dienst sein werden als im vergangenen Jahr.



Wie stark sind die Johanniter auf dem Festival vertreten? Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit 450 Helfern vor Ort.



Welche Krankenhäuser werden im Notfall angefahren? Da ist das Klinikum in Tuttlingen die erste Adresse. Sollte dessen Kapazität nicht ausreichen, werden die Patienten von Tuttlingen aus in weitere umliegende Krankenhäuser weitergeleitet.



Welche Hallen stehen als Notunterkünfte zur Verfügung? Praktisch alle umliegenden Schul- und Sporthallen. Die jeweiligen Hausmeister sind informiert und stehen bereit, um sie im Notfall zu öffnen. Die Hallen werden mit Shuttlebussen angefahren.



Sind für den Fall einer Evakuierung Busse im Einsatz? Ja, es sind sowohl zwei Shuttlelinien auf dem Festivalgelände als auch eine Shuttlelinie zum Bahnhof Tuttlingen im Einsatz. Diese Busse werden auch im Falle einer Evakuierung genutzt.

Tollwood: Selbes Bild in München: Niederschlag gibt es wohl nur am Sonntagmorgen, am Freitagnachmittag werden allerdings noch Windböen erwartet.

Bergfeuer Ehrwald: Das Sonnwendfeuer in Ehrwald ist bis in die Region hinein bekannt. In der Tiroler Alpenregion werden allerdings für den ganzen Samstag Gewitter erwartet. Bei schlechtem Wetter wird das Spektakel um eine Woche verschoben, eine entsprechende Ankündigung gibt es allerdings noch nicht.

Was tun bei Unwettern? 1 von 5 vorherige Seite nächste Seite

Wichtige Tipps, wie man sich bei Unwetter richtig verhält, hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zusammengestellt:

Wo aufhalten? Sich alleine in offenem Gelände zu bewegen ist gefährlich. Die Richtung eines Tornados ist nicht vorherzusehen, ebenso Geschwindigkeitsänderungen. Auch umherfliegende Trümmerteile können zur Gefahr werden. Daheim ist es vor allem im Keller sicher. Das bestätigt Wetterexperte Klaus Hager: „Dort bieten Sie keinen Widerstand, sind nicht im Freien.“ Sich im Auto oder Wohnwagen zu verstecken ist gefährlich, da auch Autos von Tornados erfasst werden können.

Gleichzeitig sollte man alle Hausöffnungen (Türen, Fenster) schließen, die Rollläden schließen und aufpassen, dass der Kellerzugang nicht versperrt ist oder werden kann.

Wie kann man sich vorbereiten? Wer sich regelmäßig über Unwetter informiert, zum Beispiel beim Deutschen Wetterdienst (DWD), kann schneller reagieren. UKW-Radio, Kerzen und ein Notfallkoffer mit den wichtigsten Dokumenten sind sinnvoll, wenn man plötzlich sein Zuhause verlassen muss. Für die Versicherung wird empfohlen, das Eigentum zu fotografieren. (seak)

Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes finden Sie im Internet unter www.dwd.de

Im Norden Deutschlands hatten erst am Donnerstag Unwetter schwere Schäden angerichtet. Zwei Menschen sind gestorben, ein Konzert von Guns'n'Roses mit 70.000 Besuchern musste zwischenzeitlich evakuiert werden. AZ