2017-02-03 10:32:00.0

Augsburg Wie Augsburg Elektrofahrzeuge attraktiv machen will

Bis jetzt fahren vor allem Firmen und Behörden E-Autos. Doch das soll sich ändern: Mit neuen Ladestationen und möglicherweise auch Prämien auf E-Bikes. Von Eva Maria Knab

Noch sind in Augsburg verschwindend wenige Elektroautos zugelassen. Im Dezember vergangenen Jahres waren es genau 131. Fachleute rechnen aber damit, dass der Anteil in den kommenden Jahren deutlich steigen wird. Denn Bund und Freistaat verstärken ihre Förderprogramme. Sie wollen mehr umweltschonende Elektrofahrzeuge auf die Straße bringen. Auch die Stadt Augsburg will bei diesem Trend mit dabei sein und möglichst rasch Fördermittel abrufen, beispielsweise, um das Netz von Elektrotankstellen auszubauen.

Für Autofahrer ist es momentan nicht einfach, an deutschen Straßen überhaupt eine Stromtankstelle zu finden. In Augsburg wird die Ladestation der Stadtwerkezentrale am Hohen Weg deshalb recht gut genutzt, auch von auswärtigen Kunden. Das berichtet Pressesprecher Jürgen Fergg. Derzeit betreiben die Stadtwerke zwölf Elektrotankstellen mit 80 Ladepunkten. Allerdings dauert es dort vergleichsweise lange, bis ein Elektroauto aufgeladen ist. „Unser Plan ist, Schnell-Ladestationen anzubieten“, sagt Fergg. Dort kann man ein E-Auto innerhalb von 20 bis 60 Minuten vollladen, je nachdem, um welches Fahrzeug es sich handelt.

ANZEIGE

Tankstellen sind wichtig

Ein gutes Elektrotankstellennetz ist aus Sicht von Fachleuten wichtig, wenn mehr Elektroautos auf die Straße kommen sollen. Der Bund treibt deshalb den Ausbau der Schnell-Ladestationen auch an Autobahnen voran. Seit dieser Woche gibt es ein neues Angebot an der Autobahnraststätte Augsburg Ost. Verkehrsminister Alexander Dobrindt hängte zur Eröffnung einen BMW i3 an die Steckdose.

Die Bundesregierung hat als großes Ziel ausgegeben, dass bis zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos in Deutschland unterwegs sein sollen. Davon ist man noch weit entfernt. In Augsburg waren nach Angaben der städtischen Zulassungsstelle Ende Dezember vergangenen Jahres neben 131 Elektroautos weitere 812 Hybridfahrzeuge angemeldet. Letztere haben einen kombinierten Antrieb und können auch mit herkömmlichen Kraftstoffen fahren. Zum Vergleich: Insgesamt zugelassen sind knapp 127 300 Pkw.

Nun will auch die Stadt den Ausbau der Elektromobilität gezielt vorantreiben. Dafür sollen möglichst rasch die neuen Förderprogramme angezapft werden. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) sagt, warum: „Der Bereich Mobilität und Verkehr ist für den Schutz des Klimas von zentraler Bedeutung.“ Ein Ansatzpunkt sei die Elektromobilität. Denn Elektrofahrzeuge sind leise, effizient und stoßen keine Schadstoffe aus. Der Referent verweist aber auch darauf, dass Elektromobilität nur so gut ist wie der Strom, den sie verfährt. Nur wenn er aus Erneuerbaren Energien stammt, trägt das zum Klimaschutz bei. Auch sonst sind noch sehr viele Detailprobleme zu lösen.

Stadt und Stadtwerke arbeiten jetzt gemeinsam an einem Gesamtkonzept. Das Ziel: Elektrofahrzeuge des Individualverkehrs, die ausschließlich mit Strom aus regenerativen Energien versorgt werden, und die zugehörige Ladeinfrastruktur sollen mit dem öffentlichen Personennahverkehr intelligent verknüpft werden.

Eine Idee sind kostenlose Parkplätze

Erben geht davon aus, dass die ersten neuen Angebote ab dem kommenden Jahr realisiert werden können. Denkbar sei vieles – etwa kostenloses Parken für E-Autos auf städtischen Parkplätzen, die Förderung von E-Bikes in Stadt und Region oder Umstiegsprämien von benzingetriebenen Motorrollern und Mofas auf Elektrozweiräder. Die Stadtwerke machen schon jetzt verschiedene Angebote zur Elektromobilität. In der Carsharing-Flotte kann man einige Elektroautos mieten. Zwar werden sie noch nicht häufig genutzt, sagt Pressesprecher Fergg. „Wir haben sie aber auch zum Testen da.“

Ein boomender Markt sind dagegen Elektrofahrräder. Hier bieten die Stadtwerke Finanzierungspakete für interessierte Kunden an. Seit 2010 seien rund 270 Verträge für E-Fahrräder und E-Roller abgeschlossen worden, sagt Fergg. Neu ist ein Leasing-Modell für städtische Ämter, die Diensträder mit Elektroantrieb anschaffen wollen. Im Fahrradverleih bieten die Stadtwerke derzeit allerdings keine E-Bikes an. Das Problem ist, dass die Räder im Freien stehen und damit Wind und Wetter ausgesetzt sind. Unter diesen Bedingungen seien E-Räder anfälliger als die normalen Drahtesel und der Unterhalt zu teuer.

Es gab auch schon Überlegungen, versuchsweise einen Elektrobus für die Stadtwerkeflotte anzuschaffen. In anderen Städten sind schon welche im Einsatz. Sie müssen aber relativ oft geladen werden, sagt Fergg. „Deshalb sind wir wieder davon abgekommen.“ Denn auch die Erdgasbusse der Stadtwerke gelten als umweltschonend.