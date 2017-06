2017-06-13 00:02:31.0

100 Meter Askovic läuft von Rekord zu Rekord

Augsburger für U23-EM qualifiziert. Es gibt aber Probleme

Die Erfolgsstory von Aleksandar Askovic (LG Augsburg) geht weiter, erneut steigerte er seine persönliche Bestleistung über 100 Meter. Zum dritten Mal verbesserte er den schwäbischen Rekord, der bis vor wenigen Wochen 46 Jahre lang unangetastet blieb. Bei der Regensburger Sparkassengala steigerte er sich von 10,50 Sekunden auf 10,40 Sekunden und hievte sich damit in die Liste der aktuell zehn schnellsten deutschen Sprinter. Im Vorlauf war er sogar noch schneller.

Die Bedingungen waren in Regensburg perfekt. Eigentlich schon fast zu perfekt, denn neben warmen Temperaturen und einem europäischen Spitzenfeld wehte der Rückenwind bei den Vorläufen einige Male etwas stärker, als es die Regeln für Rekorde oder Qualifikationen (+ 2,0 Meter pro Sekunde) erlauben. Im zweiten von fünf Vorläufen startete Askovic und wurde mit 10,33 Sekunden Dritter. Für die offiziellen Bestenlisten wird diese neue Bestzeit wegen minimal zu starkem Schiebewind (+2,3) nicht gewertet.

ANZEIGE

Im B-Finale wehte der Wind dieses Mal nur ganz leicht (+ 0,7 Meter pro Sekunde) von hinten. Der Augsburger wurde mit 10,40 Sekunden hinter Marcus Lawler (Irland, 10,30 Sekunden) und Sven Knipphals (10,33 Sekunden) Dritter. „Die großen Namen beeindrucken mich nicht, im Gegenteil, ich fühle mich in einem solchen Feld sehr wohl, denn da kennt mich noch niemand. Als vermeintlicher Underdog macht es mir Spaß zu überraschen“, so der Augsburger Student nach seinen beiden Spitzenzeiten. Die Leistung von 10,40 Sekunden würde ihn nun eigentlich berechtigen, für den Deutschen Leichtathletikverband an den U23-Europameisterschaften teilzunehmen, die eine Woche vor der bayerischen Meisterschaft (22. bis 23. Juli 2017, Rosenaustadion Augsburg) in Polen stattfindet. Alles hängt jetzt davon ab, ob Aleksandar Askovic von Serbien, dem Herkunftsland seiner Eltern, rechtzeitig freigestellt wird. Ein Rennen gegen die Zeit. (rwe, AZ)