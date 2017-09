2017-09-27 00:03:08.0

Tischtennis Post SV startet mit Niederlage

Bayernligist unterliegt starkem Aufsteiger. Neuzugang aus Argentinien

Mit einer 4:9-Heimniederlage gegen den TSV Starnberg starteten die Tischtennisspieler des Post SV Augsburg in die Bayernligasaison. Post-Sportchef Dieter Voigt überraschte die Niederlage zu Beginn der Runde nicht. „Zum einen verfügt der Aufsteiger über viel Qualität und zum anderen fehlten bei uns Thorsten Spitznagel und Max Püschel“, sagte er.

Der Post SV präsentierte mit dem 17-jährigen Emanuel Lara Diaz einen Neuzugang. Das argentinische Talent will in den nächsten Monaten im Tischtennis-Center Bad Aibling seine Spielstärke verbessern. Der Einstand des Jugendlichen ist gelungen, denn er war in seinem zweiten Einzel erfolgreich. Die anderen Punkte gingen auf das Konto von Soma Fekete und Olli Gamm, die auch ihr Eingangsdoppel gewannen.

Dass die Oberbayern von Saison zu Saison stärker werden, hat mit der Qualität ihrer Spieler zu tun. Das neue Spitzenduo Manuel Hoffmann und Florian Leidheiser kommt aus Regenstauf und Fulda. Sie arbeiten seit kurzem als Trainer bzw. Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Bayerischen Verband (BTTV) in München. Michael Hagmüller, jetzt Nummer fünf im TSV-Team und seit Jahren in der BTTV-Geschäftsstelle tätig, lotste Hoffmann und Leidheiser nach Starnberg. (PS-)