2017-07-08 00:05:14.0

Schwaben-Sieg in Ichenhausen

Bayernligist mit mühsamem Erfolg

Der TSV Schwaben Augsburg hat die Hauptrunde im Toto-Pokal erreicht. Der Bayernliga-Aufsteiger setzte sich am Freitagabend mit 2:0 beim Landesligisten Ichenhausen durch. Dabei mussten sich die Augsburger mehr mühen, als ihnen lieb war. Die Partie war rund eine Stunde komplett offen, ehe sich Ichenhausens Janick Reitz eine Gelb-Rote Karte einhandelte.

In Überzahl spielten die Schwaben schließlich ihre Qualität aus. Maximilian Löw erzielte in der 71. Minute den Führungstreffer, vier Minuten später markierte der aus Illertissen verpflichtete Neuzugang Michael Geldhauser das 2:0 und somit die Vorentscheidung. Eine Woche vor dem Start in die Bayernliga-Saison beim TSV Dachau 65 (Samstag, 14 Uhr) feierte die Mannschaft von Sören Dreßler somit eine gelungene Generalprobe. (AZ)