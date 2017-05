2017-05-17 00:03:14.0

Schwaben nah dran am Punkt

Fußballerinnen haben noch ein Heimspiel

Knapp mussten sich die Fußballerinnen des TSV Schwaben Augsburg in der Regionalliga Bayern geschlagen geben. Gegen die Bundesliga-Reserve des SC Freiburg unterlagen sie 2:3 (1:0). Auswirkungen auf die Tabelle hatte der Ausgang der Partie nicht: Freiburg führt die Liga an, Augsburg blieb auf Rang acht. Beim Auswärtsspiel gegen den TSV Jahn Calden können die Schwaben auch rechnerisch den Klassenerhalt perfekt machen (Sonntag, 11 Uhr). Danach folgt das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg. Ihr letztes Saisonspiel bestreiten die Schwaben am Sonntag, 3. Juni, zu Hause gegen den ETSV Würzburg (14 Uhr, Ernst-Lehner-Stadion).

Gegen Freiburg entwickelte sich eine kurzweilige Partie, zu der beide Mannschaften beitrugen. Freiburg passte genau, die Mannschaft war agil, schnell, entschlossen und arbeitete einheitlich. Sie kombinierten sich von Station zu Station über den Platz und forderten immer wieder die Schwaben-Abwehr.

ANZEIGE

Doch auch die Gastgeber zeigten Spielfreude und ihre Stärken: konsequentes Verteidigen und schnelle Gegenangriffe über wenige Stationen. In Führung ging Augsburg durch ein kurioses Eigentor, als Selina Schmidt im Mittelfeld einen Rückpass provozierte. Der Ball sprang durch eine Bodenunebenheit über den Fuß der Torhüterin ins Tor (23.). Mit zwei Treffern drehte Vanessa Ziegler (48./52.) die Partie zu Beginn der zweiten Hälfte. Als Mona Budnick sich im Strafraum durchsetzte und ausglich, war die Begegnung wieder offen (61.). Der Siegtreffer war Freiburgs Ziegler vorbehalten (67.). (jhi)

Schwaben Griebel, Demos, Steppich (83. Reißner), Budnick, Rauch, Demel, Wallstab, Schmidt, Brieger (78. Kaufmann), Ritz (65. Deutscher), Knestel

Tore 1:0 Eigentor (23.), 1:1 Ziegler (48.), 1:2 Ziegler (52.), 2:2 Budnick (61.), 2:3 Ziegler (67.)