Sieg und Pleite für Türkspor

Gemischte Bilanz des Landesligisten

Eine Woche vor dem Saisonstart testete der Landesligist Türkspor Augsburg noch einmal seine Spieler. Beim Allgäuer Kreisligisten Türkspor Kempten tat sich der Landesliga-Vertreter am Samstag lange Zeit schwer und kam erst in der Schlussphase zu einem knappen Sieg. Cihan Erkut (19.) brachte die Hausherren in Führung. Durch ein Eigentor (74.) glichen die Augsburger aus, nur 60 Sekunden später gelang dem eingewechselten Batuhan Tepe der 2:1-Siegtreffer. Einen Tag darauf verlor der Landesligist gegen den Bezirksligisten TSV Neusäß mit 0:1. Die Neusäßer kamen in der 86. Minute durch Ahmed Karaca zum Erfolg.

hat seinen Test beim TSV Meitingen mit 5:0 gewonnen. Die Tore für den Bayernligisten schossen Rasmus Fackler-Stamm (3), Lorenzo Gremes und Fabian Krug.

besiegte den SC Bubesheim durch zwei Treffer von André Rauner mit 2:0. Das Testspiel am Sonntag verlor der Bezirksligist mit 0:5 gegen Cosmos Aystetten. Die Treffer für den Landesligisten erzielten Robert Markovic-Mandic (2), Thomas Hanselka, Maximilian Drechsler und Xhevalin Berisha. (AZ)