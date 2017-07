2017-07-08 00:05:42.0

Kanuslalom Starke Konkurrenz im Wildwasser

AKV richtet für fast 200 junge Paddler die deutsche Meisterschaft aus

Schlag auf Schlag geht es derzeit am Augsburger Eiskanal, eine Großveranstaltung auf der traditionsreichen Olympia-Wildwasserstrecke folgt der nächsten. So richten die Mitglieder des Augsburger Kajak Vereins mit der deutschen Meisterschaft der Jugend und der Junioren am Samstag und Sonntag schon den zweiten großen Wettkampf innerhalb von nur einer Woche aus. Am vergangenen Wochenende hatte der Verein den internationalen Paddelnachwuchs zum Europa Cup zu Gast, nun fahren die jungen Kanuten um die deutschen Meistertitel.

195 Teilnehmer sind in den Einzel- und Mannschaftswettbewerben angekündigt. Sie werden knapp 300 Starts absolvieren. Allein 13 Kanuten stellt dabei der gastgebende Augsburger Kajak Verein (AKV), 16 Paddler sind es von den benachbarten Kanu Schwaben Augsburg.

ANZEIGE

„Mit Lena Holl und Franziska Hanke haben wir zwei heiße Eisen im Feuer. Beide haben schon im Europa Cup einige Rennen gewonnen“, sagt Trainer Manfred Scheppach, der beim AKV für die Leistungsklasse zuständig ist. Holl, 18, hatte sowohl im Kajak Einer als auch im Canadier Einer der U18 gewonnen, Hanke, 17, war auf die Plätze eins und zwei im Kajak Einer gefahren.

Am Freitag war Manfred Scheppach noch beim Streckenaushang dabei und gab seinen Schützlingen letzte Tipps, denn die Rennen zur deutschen Meisterschaft empfindet er als deutlich schwieriger als die im Europa Cup. „International gab es vier unterschiedliche Altersklassen, jetzt gibt es nur Jugend und Junioren, da liegt die Konkurrenz viel enger beisammen“, erklärt er die sportliche Herausforderung für die jungen Paddler.

Doch nicht nur für die Teilnehmer, auch für den gastgebenden Verein ist die zweite Veranstaltung in nur fünf Tagen eine Herausforderung. „Unser Mitglied Sigrid Hanke hat alle Helfer organisiert. Da sind viele dabei, die an beiden Wochenenden im Einsatz sind“, freut sich der AKV-Trainer über den Zusammenhalt im Verein. „Wenn wir dann am Sonntag noch ein paar Erfolge feiern könnten, wäre das die Krönung“, so der Coach.

Der Zeitplan ist angesichts der knapp 200 Sportler eng getaktet. Am Samstag beginnen um 8.30 Uhr die Einzel-Rennen in den verschiedenen Bootsklassen, ab 17 Uhr sind die Mannschaften am Start. Am Sonntag beginnen die Halbfinal-Rennen um 9.30 Uhr, um 13.30 Uhr die Finalläufe. Die Siegerehrung findet gegen 16.15 Uhr statt. (klan)