2017-05-05 00:07:16.0

Veränderungen beim FCA II

Spieler gehen. Heute zu Hause gegen Hof

Vor einem Jahr sah es für die zweite Mannschaft des FC Augsburg um diese Zeit zappenduster aus. Die Fußballer hingen ganz tief im Tabellenkeller der Regionalliga Bayern fest. Erst durch einen fulminanten Endspurt und den Umweg über die Relegation gelang der Klassenerhalt. In dieser Spielzeit ist die Situation für die Schützlinge von Trainer Christian Wörns nun wesentlich entspannter. Drei Spieltag vor Saisonende nimmt die Mannschaft Platz drei ein. Am Freitag steht nun das vorletzte Heimspiel der Saison auf dem Programm. Um 18.30 Uhr wird die Partie gegen die SpVgg Bayern Hof angepfiffen.

Mit dem Team von der Grünen Au gastiert einer der großen Bayerischen Traditionsvereine im Rosenaustadion. Allerdings, die Nordbayern haben sportlich schon wesentlich bessere Zeiten gesehen. Sie stehen bereits als Absteiger in die Bayernliga fest. In der Saison 1973/74 lockten die Hofer noch 35000 Zuschauer in die Rosenau – der FCA mit Helmut Haller siegte 3:0. Am Freitagabend wird die Kulisse überschaubarer sein.

ANZEIGE

Auf dem Papier sind die Wörns-Schützlinge der klare Favorit, doch unterschätzen sollte sein Team die Hofer nicht. Vor zwei Wochen siegten diese bei der zweiten Garnitur des TSV 1860 München mit 2:0. Personell wird sich beim FCA II gegenüber dem 3:3 gegen den FC Bayern II wohl nicht viel ändern.

Als erste Abgänge für die kommende Saison stehen indes Emre Kurt, 20, und Philipp Baier, 20, fest. Kurt wechselt zum Landesligaaufsteiger SV Cosmos Aystetten, Baier schließt sich dem TSV Schwaben Augsburg an, der kurz vor dem Aufstieg in die Bayernliga steht. Die beiden Kicker werden nicht die einzigen Spieler bleiben, die den FCA II verlassen werden. Der Klub soll größerer Veränderungen im Kader planen. (oll)