2017-10-23 00:06:17.0

Türkspor Wiest hat viel Arbeit

Niederlage zum Trainereinstand

So hatte sich Herbert Wiest seinen Einstand nicht vorgestellt. Der neue Trainer des Türkspor Augsburg verlor das Derby in der Fußball-Landesliga Südwest mit seiner Mannschaft gegen den SV Cosmos Aystetten mit 0:2. Vor 130 Besuchern im Haunstetter Stadion agierte der Neuling wesentlich effektiver als der einstige Titelaspirant und nahm so verdient die drei Punkte mit nach Hause.

Wiest war enttäuscht: „Wenn wir heute die Tore abgebaut hätten, wäre das keinem aufgefallen“, brachte der Coach die Harmlosigkeit seiner Truppe auf den Punkt. In der Tat, während der 90 Minuten konnte sich der Gastgeber gegen die kompakt stehenden Schützlinge von Trainer Marco Löring keine einzige echte Chance erspielen. Langeweile war zunächst Trumpf, Aystetten tauchte allerdings ein Mal gefährlich vor dem Türkspor-Kasten auf, doch da scheiterte Hanselka am glänzend reagierenden Keeper Stefan Brunner. Nach der Pause verbuchten die Gastgeber dann weiter weitaus mehr Ballbesitz, doch Cosmos gelangen durch Hanselka und Emre Kurt (56. und 69. Minute) zwei Kopfballtreffer und so bogen die Gäste auf die Siegesstraße ein. Erst in der Nachspielzeit prüfte Türkspor durch Hakan Senyuva Gästetormann Coca. Auf Herbert Wiest kommt viel Arbeit zu. (oll)

ANZEIGE

Türkspor Brunner – Kaplan (46. F. Keles), Pavlicevic, Salifou – Wurm – Hiemer, Aydin (74. Inan), Ristovski (74. Senyuva), Yazir, Robinson – Faye Tore 0:1 Hanselka (56.), 0:2 E. Kurt (69.) Schiedsrichter Weichert (München) Zuschauer 130