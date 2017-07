2017-07-03 06:48:00.0

Natur Das große Krabbeln: In Bayern gibt es heuer viele Borkenkäfer

In Bayern gibt es in diesem Jahr enorm viele Borkenkäfer. Was die Folgen für Bäume und Forstwirte sind und warum die Schädlinge manchmal sogar nützlich sein können. Von Stephanie Sartor

In diesem Jahr gibt es in Bayern besonders viele Borkenkäfer. Sie befallen Bäume und können deren Versorgung mit Nährstoffen unterbinden. Foto: Andreas Lode