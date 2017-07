2017-07-09 17:20:42.0

Unwetter Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in der Region

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für die Region Augsburg ausgesprochen. Betroffen sind davon mehrere Landkreise.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel. Betroffen sind nach Angaben vom späten Nachmittag der Landkreis Augsburg, der Landkreis Günzburg, der Landkreis Dillingen, der Landkreis Neu-Ulm sowie der Landkreis Aichach-Friedberg.

Es werden Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 40 l/m² pro Stunde sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h erwartet.

Das ist die Kehrseite der derzeitigen Temperaturen. Bereits am Freitagabend hatte es in der Region Augsburg Unwetter mit Gewittern, Starkregen und Böen gegeben. Größere Unwetterschäden waren nach Angaben der Polizei aber nicht bekannt.

Unfälle auf der A8 am Freitag

Auf der Autobahn A8 ereigneten sich in Folge des Starkregens am Freitagabend drei Unfälle zwischen Burgau und Jettingen-Scheppach. Drei Beteiligte wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, gerieten in zwei Fällen Fahrzeuge, die zu schnell fuhren, ins Schleudern und prallten gegen die Betonschutzwand. Beim dritten Unfall übersah der Fahrer eines Kleintransporters ein langsam fahrendes Auto.

Die aktuellen Einschätzungen zu möglichen Unwettern finden Sie hier auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes.

Was bedeuten die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Wetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Bei Aktivitäten sollten man sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren und das Verhalten entsprechend anpassen.

Warnung vor markantem Wetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die weiteren Wetterentwicklungen informieren.

Unwetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden.

Warnung vor extremem Unwetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Es sind häufig größere Gebiete betroffen. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Es müssen die ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte befolgt werden.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

AZ