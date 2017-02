2017-02-25 08:42:57.0

MWC 2017 Das müssen Sie zum Mobile World Congress 2017 wissen

Der Mobile World Congress gilt als Gipfeltreffen der Mobilfunkbranche. Zur Veranstaltung kommen viele Konzernchefs und Entscheider nach Barcelona. Fragen und Antworten zum MWC. Von Christian Gall

Beim Mobile World Congress (MWC) treffen sich in Barcelona die großen Köpfe der Smartphone-Industrie. Die Veranstaltung gilt als wegweisend für die Entwicklungen auf dem mobilen Markt. Im vergangenen Jahr kamen 100.000 Brancheninsider und Journalisten zum Kongress. Doch was verbirgt sich hinter der Veranstaltung? Und was sind 2017 die wichtigsten Themen? Alle Fragen und Antworten finden Sie hier.

Was ist der Mobile World Congress (MWC)?

Der MWC ist die wichtigste Fachveranstaltung für den Mobilfunkmarkt. Sie findet seit dem Jahr 1987, damals noch unter dem Namen GSM World Congress, statt. Der Veranstalter, die GSM Association, wählte im Jahr 2006 Barcelona als Veranstaltungsort. Seitdem findet der Kongress dort jährlich Ende Februar statt. In diesem Jahr startet der Kongress am Montag, 27. Februar, und geht bis zum Donnerstag, 2. März.

Was sind 2017 die wichtigsten Themen?

Viele Hersteller werden neue Smartphones vorstellen. Doch nicht nur um einzelne Geräte geht es beim MWC - auch das zukunftsweisende 5G-Netz soll ein großes Thema sein. Dieser neue Mobilfunkstandard soll in einigen Jahren das LTE-Netz ablösen und eine bis zu 100 Mal schnellere Datenverbindung liefern.

Auch das "Smart Home" steht auf der Tagesordnung - die Vernetzung unseres Zuhauses könnte in Zukunft zahlreiche Möglichkeiten für ein modernes und energieeffizientes Wohnen bieten.

Mit Sicherheit wird der MWC auch Neuheiten zur "Virtual Reality" zeigen. Die 3D-Brillen werden immer beliebter bei Videospielen und könnten in Zukunft eine bedeutende Rolle auf dem Technik-Markt einnehmen. Samsung wird auf dem Mobile World Congress eine "Augmented-Reality-Brille" vorstellen, die digitale Anzeigen über die Realität legt. Dazu hat das Unternehmen bereits ein Konzeptvideo veröffentlicht.

Welche Hersteller stellen ihre Modelle vor?

Zahlreiche Hersteller wollen den MWC nutzen, um ihre Produkte vorzustellen. Allen voran die chinesischen Anbieter, die inzwischen die führenden Plätze in den Ranglisten nach Samsung und Apple besetzen. So wird vom Netzausrüster und Smartphone-Anbieter Huawei das neue Top-Modell P10 erwartet und vom Konkurrenten ZTE das "Gigabit Phone", das schon für anstehende schnellere Datennetze gerüstet sein soll - unter anderem zur Übertragung von Video in hoher Qualität. Die im Westen weitgehend unbekannte Marke OPPO, die mit dem Erfolg in China aber unter die vier größten Smartphone-Anbieter weltweit vorgestoßen ist, will in Barcelona mit innovativer Kamera-Technik von sich reden machen.

Auch große Namen aus der Vergangenheit, die inzwischen an Glanz verloren haben, wollen den diesjährigen Mobile World Congress für Comeback-Versuche nutzen. So ist mit neuen Telefonen unter der Marke Nokia zu rechnen, auch wenn sie inzwischen nicht von dem einstigen Handy-Marktführer selbst, sondern von der finnischen Firma HMD Global entwickelt werden. Im Januar war bereits das Smartphone Nokia 6 angekündigt worden, zunächst nur für China. Auch das Nokia 3310, der (fast) unzerstörbare Handy-Klassiker, soll in einer Neuauflage zurückkehren.

Zahlen und Fakten zum Mobilfunk-Markt

Die Mobilfunk-Branche versammelt sich Ende Februar zu ihrem wichtigsten Event, dem Mobile World Congress in Barcelona. Eine Auswahl von Eckdaten zu dem milliardenschweren Markt.



Im vergangenen Jahr wurden rund 1,5 Milliarden Smartphones verkauft. Das war nach ein Wachstum von zwei bis fünf Prozent im Vergleich zu 2015 - die Berechnungen einzelner IT-Marktforscher weichen etwas voneinander ab.



Noch im Jahr davor war der Absatz um mehr als zehn Prozent gewachsen. Als zentrale Auslöser für die Abkühlung gelten die wirtschaftlichen Turbulenzen im größten Smartphone-Markt China sowie anderen Ländern wie Russland.



Samsung blieb auf das gesamte Jahr gerechnet der größte Smartphone-Anbieter mit einem Marktanteil von gut 20 Prozent, Apple ist die Nummer zwei mit knapp 15 Prozent.



Im Weihnachtsgeschäft wurden die Apple-Verkäufe aber vom iPhone 7 beflügelt und bei Samsung schlug das Batterie-Debakel beim Galaxy Note 7 auf den Absatz. Im Ergebnis schob sich Apple in dem Quartal mit 78,3 Millionen verkauften iPhones knapp an Samsung vorbei.



Anbieter aus China haben sich - vor allem dank der Größe des heimischen Marktes - weltweit in die Spitzengruppe vor. Die drei Hersteller Huawei, Oppo und BBK schließen nach Samsung und Apple die globale Top 5 ab und kamen zusammen auf gut 20 Prozent Marktanteil.



Apple, das auf billige Geräte im Angebot verzichtet, ist aber schon seit Jahren unangefochten Spitze, wenn es um Profitabilität geht: Nach Berechnungen von Marktforschern landen zum Teil mehr als 90 Prozent der branchenweiten Gewinne im Smartphone-Geschäft beim iPhone-Konzern. Chinesische Anbieter geben sich oft mit schmalen Margen zufrieden, andere kommen aus den roten Zahlen nicht heraus.



Bei den Smartphone-Betriebssystemen dominiert Googles Android-Software mit einem Marktanteil über 80 Prozent. Den Rest füllt weitgehend das iOS von Apples iPhones aus. Andere Betriebssysteme wie Windows Phone oder Blackberry OS sind inzwischen praktisch bei Null angekommen. Dabei wurde mit ihnen einst die Hoffnungen verbunden, dass sie zur starken Nummer drei im Markt werden könnten.



Im vergangenen Jahr gab es nach Berechnungen von Experten weltweit rund 7,4 Milliarden Mobilfunk-Anschlüsse. Zum Jahr 2020 dürfte ihre Zahl auf knapp 8,4 Milliarden ansteigen, prognostiziert der IT-Marktforscher Gartner. dpa

Vom Handy-Pionier Motorola, der zum weltgrößten PC-Hersteller Lenovo aus China gehört, werden die Mittelklasse-Smartphones G5 und G5 Plus erwartet. Lenovo räumte bereits ein, dass die Integration des von Google übernommenen Motorola zäher als gedacht gestaltete. Blackberry dürfte mehr über das "Mercury"-Smartphone erzählen, sein erstes Modell, das komplett beim chinesischen Hersteller TCL entworfen und gebaut wird. Das Gerät läuft mit Android, nach jüngsten Zahlen liegt der Marktanteil von Blackberrys eigenem Betriebssystem inzwischen bei Null.

Samsung nutzte die Messe in den vergangenen Jahren stets, um die neuen Versionen seines Flaggschiff-Modells Galaxy S zu präsentieren. Diesmal kündigte der Marktführer jedoch nach dem Batterie-Debakel beim Galaxy Note 7 an, er werde sich mehr Zeit nehmen. Ein Samsung-Event gibt es zwar trotzdem, aber davon wird eher ein neues Tablet-Modell erwartet. Nach jüngsten Gerüchten könnte das Galaxy S8 im April in den Handel kommen und Ende März präsentiert werden.

Wo gibt es den Mobile World Congress in Live-Stream zu sehen?

Wer das Smartphone-Großevent live mitverfolgen will, kann das über das Internetportal von Mobile World Live tun. Dort wird ein Live-Broadcast der Veranstaltung übertragen. Mitverfolgen können Sie die Veranstaltung außerdem in unserem Liveticker. mit dpa