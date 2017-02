2017-02-06 12:38:14.0

Dillingen/Tapfheim Auto durchbricht Leitplanke: 23-Jähriger aus Donau-Ries-Kreis stirbt

Nahe Dillingen passiert ein fürchterlicher Unfall. Ein 23-Jähriger kommt ums Leben. Die beiden Begleiter sind in kritischem Zustand. Von Cordula Homann

Ein fürchterliches Bild bot sich am Sonntagabend an der Kreuzung zwischen Dillingen, Fristingen und Holzheim. Ein dunkler Wagen hatte die Leitplanke in der Nähe des Theresienhofs durchbrochen und war im angrenzenden Acker stehengeblieben. Im Auto saßen drei junge Männer. Für einen kam jede Hilfe zu spät: Der 23-Jährige aus dem angrenzenden Landkreis Donau-Ries starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere junge Männer aus dem Landkreis Dillingen wurden sehr schwer verletzt. Beide befanden sich am Montag noch immer in einem kritischen Zustand.

Die drei Männer, alle Anfang 20, waren am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr in einem Auto auf der Staatsstraße 2030 von Fristingen Richtung Dillingen unterwegs. Doch an der T-Kreuzung bog der 20-jährige Autofahrer nicht ab, sondern fuhr mit seinem Wagen ungebremst in die gegenüberliegende Leitplanke.

Der Wagen des jungen Mannes durchbrach mit voller Wucht erst die Leitplanke, dann prallte die vordere rechte Fahrzeugseite direkt gegen einen Baum hinter der Leitplanke. Der Fahrer, der aus dem Landkreis Dillingen stammt, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Die Unfallursache ist noch unklar

Ein hinten rechts sitzender 21-jähriger Mitfahrer erlitt ebenfalls schwere Kopfverletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum Augsburg gebracht. Die beiden jungen Männer stammen aus dem Kesseltal.

Der 23-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls eingeklemmt. Für den jungen Mann aus dem Raum Tapfheim konnten die Rettungskräfte aber nichts mehr tun. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Unklar war am Montag noch, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen war kein weiteres Fahrzeug an dem Unglück beteiligt. Die Polizei hatte noch in der Nacht einen Unfallgutachter angefordert. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Dessen Ergebnis war am Montag noch nicht bekannt.

Am Wagen des 20-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Am Unfallort war ein Großaufgebot an Helfern im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren dies weitere Rettungskräfte, die Polizei, Mitarbeiter der Straßenmeisterei und das Kriseninterventionsteam. Die Strecke zwischen Dillingen, Fristingen und nach Holzheim war bis Montagmorgen 1 Uhr gesperrt, wie Dillingens Polizei-Pressesprecher Manfred Thiel am Montag mitteilte. Inzwischen waren Gutachter vor Ort, um die Ursache zu ermitteln.

An der Unfallstelle haben Bekannte des Verunglückten am Montag Blumen und Kerzen im Gedenken abgelegt.