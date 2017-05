2017-05-13 21:06:58.0

Friedberg Schlagertage in Friedberg: Tag 2 mit Vanessa Mai

Auch am Samstag ist das Zelt bei den Friedberger Schlagertagen voll. 2000 Fans feiern und tanzen. Die jungen Zillertaler, Antonia aus Tirol und Vanessa Mai sorgen für Stimmung. Von Felicitas Lachmayr

"Drob'n auf'm Berg jo do steht a kloana Zwerg" schallt es durch das Zelt. Mit Gitarre und Akkordeon heizen die jungen Zillertaler dem Publikum ordentlich ein. Hunderte Fans tanzen auf den Bierbänken, schunkeln und singen mit. Die Friedberger Schlagertage starten in die zweite Runde. Nach einem gelungenen Auftakt mit Jürgen Drews, Kerstin Ott und Mickie Krause am Freitagabend ist die Stimmung auch am Samstag wieder super. Schon seit dem Nachmittag strömen die Fans in das mit bunten Blumen aus Regenschirmen dekorierte Zelt am Friedberger See.

Die Leute freuen sich auf Michelle und Vanessa Mai

"Mein Herz schlägt für Schlager", sagt Silke Zoppelt lachend. "Schon seit meiner Jugend liebe ich diese Musik." Zusammen mit ihrer Freundin Sabine Jung genießt sie die positive Stimmung. "Es lädt einfach zum Tanzen und Mitsingen ein", sagt Jung. Am meisten freuen sich die beiden auf Michelle. "Die kenne ich schon von früher", erzählt Zoppelt. Sie ist außerdem von der gesamten Atmosphäre begeistert. "Das Zelt und die Kulisse sind einfach traumhaft schön."

Während im Zelt schon laut gefeiert wird, tummeln sich draußen die Besucher, um die letzten Sonnenstrahlen zu genießen und sich ein kühles Bier oder ein leckeres Häppchen zu gönnen. Mit sieben verschiedenen Street-Food-Ständen ist die Auswahl groß. Auch von hier können die Schlagerfans ihren liebsten Songs lauschen. "Sierra sierra madre del sur" erklingt es laut und bringt den ein oder anderen Besucher, der gerade am Essensstand wartet, zum Schunkeln.

Schlagerfans aus ganz Deutschland kommen nach Friedberg

Mauritius Winkler aus Augsburg freut das. Er liebt Schlagermusik. "Die Lieder sind einfach absolute Stimmungsmacher, quasi der R `n`B Deutschlands", sagt er lachend. Der 23-Jährige ist mit seinen Freunden Timo Dohnau und Lisa Lange hier. Zu dritt wollen sie heute richtig feiern. Die Schlagertage seien nichts Alltägliches. "Ich finde es richtig cool, dass hier so etwas veranstaltet wird“, sagt Winkler. „So ein Festival für Schlagerfans sollte es öfter geben in der Region.“

Das findet auch Dohnau. Er war schon in München bei der Schlagerparade. Aber ein Festival gleich um die Ecke sei schon besser. „Es sind richtig bekannte Künstler hier. Das ist super.“ Die drei freuen sich am meisten auf Michelle und Antonia aus Tirol. Sie sind heute zum ersten Mal hier. „Die Musiker am Freitag waren mehr für Ballermann-Fans, aber wir lieben die richtigen Schlager“, sagt Winkler. Dann geht es auf ins Zelt. „Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da“, singt Matty Valentino. Dann mal rauf auf die Bänke und Hände in die Höhe.

Vanessa Mai präsentiert ihre Hits barfuß, die Fans stimmen sofort mit ein. Die 25-Jährige, die auch gerade bei der RTL-Show "Let's Dance" zu sehen ist, springt über die Bühne, lacht, sing und hat sichtlich Spaß an dem, was sie da tut. Wie die vielen Schlagerfans, die gerade noch den Jungen Zillertalern oder Antonia aus Tirol zu Füßen lagen.

