2017-07-11 19:46:13.0

BGH HIV-Medikament Isentress darf weiter in Deutschland vertrieben werden

Das HIV-Medikament Isentress darf vorläufig weiter in Deutschland vertrieben werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte damit die Entscheidung des Bundespatentgerichts.

Hintergrund ist ein Patentrechtsstreit zwischen dem US-Pharmakonzern Merck & Co (MSD) und dem japanischen Pharmaunternehmen Shionogi. MSD bietet das Medikament Isentress seit 2008 in Deutschland an. Shionogi hat dagegen geklagt, da sich das Unternehmen von MSD in seinen Patentrechten verletzt sieht. MSD wiederum geht gerichtlich gegen das Patent der Japaner vor. Der Streit ist noch nicht rechtskräftig entschieden. Das Mittel mit dem Wirkstoff Raltegravir verlangsamt die Ausbreitung des HIV-Virus im Körper.

BGH: Isentress-Vertrieb liegt im öffentlichen Interesse

In einem Eilverfahren erlaubte das Bundespatentgericht MSD 2016 vorläufig, Isentress weiter zu vertreiben, weil etwa Schwangere und Neugeborene das Medikament dringend bräuchten. Diese sehr seltene Zwangslizenz bestätigte der BGH nun.

Es liege im öffentlichen Interesse, dass der US-Konzern das Medikament weiter verkaufen könne, weil Shiongi es selbst nicht auf dem Markt anbiete, sagte der Vorsitzende Richter Peter Meier-Beck bei der Urteilsverkündung. Alternative Mittel seien mit Risiken verbunden, die nicht für alle Patienten hinnehmbar sind.

HIV-Medikament: Ausgang des Patentstreits weiterhin ungewiss

Der Patentsenat war zudem der Ansicht, dass sich MSD vor dem Gerichtsverfahren ausreichend darum bemüht hatte, mit den Japanern eine Lizenz auszuhandeln. Auch dies ist Voraussetzung für eine Zwangslizenz. Die Gespräche seien erfolglos verlaufen, weil die Vorstellungen der Parteien über die Höhe der Lizenzgebühr so weit auseinander lagen. Dafür habe es aber einen plausiblen Grund gegeben: der ungewisse Ausgang des Patentstreits. dpa

