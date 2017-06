2017-06-09 18:13:00.0

Energie Heizöl ist so billig wie lange nicht mehr

51 Cent zahlen Verbraucher derzeit für einen Liter, der bisher tiefste Preis des Jahres. Zwei Experten erklären die Hintergründe und verraten, ob sich der Kauf jetzt lohnt. Von Sandra Liermann

Mit knapp 51 Cent pro Liter hat der Preis für Heizöl den bisher tiefsten Stand des Jahres erreicht. Auf einem ähnlichen Niveau lag der Preis zuletzt im vergangenen November. Johannes Gösling, Geschäftsführer des Heizölhändlers Präg aus Kempten, und Christoph Bender, Geschäftsführer beim Mineralölwirtschaftsverband, erklären, warum Heizöl aktuell so günstig ist und was das für Verbraucher bedeutet.

Warum ist der Heizölpreis gerade so niedrig?

„Der Heizölmarkt ist einfach gut versorgt mit Ware, seit zwei Jahren schon befinden wir uns in einer Phase vergleichsweise niedriger Ölpreise“, sagt Christoph Bender. Hinzu kommt eine derzeit relativ geringe Nachfrage. Johannes Gösling geht ins Detail: „Die Opec (Organisation erdölexportierender Länder, Anm. d. Red.) hat zwar beschlossen, die Ölmengen, die gefördert werden, einzuschränken und so einen weiteren Preisverfall zu stoppen.“ Das klappt jedoch nur bedingt. „Derzeit produzieren besonders die USA sehr viel Öl“, sagt Gösling. Durch das sogenannte Fracking in Ölschiefervorkommen werden dort neue Ölquellen erschlossen. Das wirkt sich auch auf den Heizölpreis aus.

Wird der Preis noch weiter fallen?

Ganz genau kann das natürlich niemand voraussagen. Es gibt zahlreiche Faktoren, die den Ölpreis beeinflussen. „Eine einzelne Meldung, wie beispielsweise vor wenigen Tagen die Nachricht über die Isolation Katars, kann den Preis nach oben treiben“, erklärt Johannes Gösling. Die Entwicklungen am Persischen Golf haben dem Ölpreis am vergangenen Dienstag eine kurzfristige Erhöhung beschert.

Gibt es regionale Unterschiede beim Heizölpreis?

Aufgrund unterschiedlicher Transport- und Logistikbedingungen kann der Preis für Heizöl regional schwanken. Dabei handelt es sich aber meist um Unterschiede von nur wenigen Cents. Die Grundtendenz zeigt: Momentan sind die Heizölpreise in ganz Deutschland auf einem Tiefstand. Je nach Bestellmenge schwanken sie derzeit zwischen 51 und rund 80 Cent pro Liter.

Sollten Verbraucher Heizöl jetzt kaufen oder besser noch warten?

„Wie bei Aktien auch, kann niemand genau sagen, wie die weitere Entwicklung aussieht“, sagt Gösling. Doch der aktuelle Preis sei „sehr attraktiv“. Auch Christoph Bender ist der Meinung, dass gerade eine gute Zeit sei, Heizöl einzukaufen. Sparfüchsen rät Johannes Gösling: „Den Preis bis auf den allerletzten Cent zu optimieren, funktioniert sowieso nicht. Wer jetzt Bedarf hat, sollte kaufen. Die Preise sind günstig.“ Verbraucher, die noch einen ausreichenden Vorrat an Heizöl haben, können auch noch abwarten. „Eine extreme Preiswende nach oben ist kurzfristig nicht zu erwarten“, sagt Gösling.

Welche Zeit ist am besten, um die Heizölreserven aufzufüllen?

Die Zeiten, in denen Heizöl im Sommer deutlich weniger kostet als im Winter, seien lange vorbei, erklärt Johannes Gösling: „Die Frage ist immer, wie gerade die weltpolitische Situation aussieht. Da ist nicht entscheidend, ob in Deutschland gerade Sommer oder Winter ist.“

Worauf sollten Verbraucher beim Heizölkauf achten?

Gösling rät zu einer ausreichend großen Bestellmenge: „Kleine Mengen kosten durchschnittlich immer mehr als große Mengen.“ Er empfiehlt, mindestens einen Jahresbedarf an Heizöl zu bestellen, damit sich auch die Transportkosten rechnen. Zudem rät er Verbrauchern zu Premium-Heizöl. „Die modernen Anlagen werden technisch immer anspruchsvoller.“ Durch Premium-Ölsorten sollen die Anlagen länger halten – „wie bei modernen Autos. Da nimmt man ja auch nicht mehr das Motoröl von vor zwanzig Jahren.“

