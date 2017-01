2017-01-16 00:33:59.0

Aktion Beim Faschingskleidermarkt schlagen Narrenherzen höher

Im Pfarrsaal gibt es Klamotten für die närrische Jahreszeit

„Mama schau mal, passt mir der Hut?“ „Ui, des Clownkittele isch nett!“ Solche und ähnliche Ausrufe waren am Freitagnachmittag im Pfarrsaal St. Martin gleich reihenweise zu hören, denn die „Aktion Hoffnung“, das auf dem Handel mit Second-Hand-Kleidung basierende Hilfswerk der Diözese Augsburg, hatte wieder einmal zum Faschingskleidermarkt geladen.

Eine Stunde lang hatten fleißige Helfer einen ganzen Siebeneinhalb-Tonner-Lastwagen ausgeladen. Sie sortierten die Kleiderständer und legten auf einem großen Wühltisch und auf dem Bühnenpodium alles bereit, was man als „Fasnachtsbutz“, als Ballbesucher oder auch als Umzugszuschauer heutzutage braucht, um die bevorstehende närrische Jahreszeit stilgerecht ausgerüstet zu überstehen.

ANZEIGE

Kaum war um 16 Uhr die Eingangstüre zum Pfarrzentrum geöffnet worden, strömten schon Jung und Alt in den Saal und die Aushänge und Auslagen waren sofort dicht umlagert. Nach „Kinder“, „Damen“ und „Herren“ sortiert, gab es Second-Hand-Kleidungsstücke, denen man oft das „Second“ gar nicht ansah und die offensichtlich nur wenig getragen worden waren. Alles, was sich im Laufe des Jahres in den bekannten Containern der Aktion angesammelt hatte, war von Helferinnen sortiert worden. „Hier kann man sich jedes Jahr neu eindecken und es kostet nicht viel“, war die einhellige Überzeugung der Kinder, Mütter und Großmütter, die mitten im Gewühl standen. Und sie waren erfolgreich, denn die ehrenamtlichen Helferinnen an der Kasse und im Saal hatten alle Hände voll zu tun, um dem Ansturm Herr zu werden. Am Tag vor dem Illertisser Umzug der Narrenzunft „Wasserbätscher“ war offenbar wieder einmal der ideale Termin für alle, die in den kommenden Tagen und Wochen nicht nur in „Räuberzivil“ an den Umzugsstrecken in Illertissen, Au, Altenstadt oder Dietenheim stehen wollen. Auch für den bevorstehenden Pfarrfasching, der heuer unter einem Seefahrermotto steht, waren Matrosenkostüme und sonstige „Seebären“-Accessoires besonders gefragt. Trotz der geradezu spottbilligen Preise sprang aber auch wieder einiges für die Hilfswerke der „Aktion Hoffnung“ heraus. Der Erlös geht heuer vorrangig an das Hilfswerk „Hosfa – Hope Sharing Family – Familie, die Hoffnung teilt“ in Uganda, wo der von dem gebürtigen Winterriedener Peter Förg geführte Verein „Uganda-Freunde“ aus Buxheim Schulen, Gesundheitszentren und Sozialdienste unterstützt. (wis)