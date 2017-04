2017-04-26 00:35:35.0

Unfall Sekundenschlaf? 40-Tonner kracht in Lkw

Nach dem Zusammenstoß auf der A 96 bei Wiedergeltingen wurden Autofahrer auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Kühltransporter fährt ungebremst in Kipper: Vier Verletzte und eine schwierige Ursachenforschung

Vier Verletzte, mindestens 100 000 Euro Sachschaden und viele genervte Autofahrer – das ist die Bilanz eines Unfalls gestern Nachmittag auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau bei Wiedergeltingen auf Höhe des Parkplatzes Wertachtal.

Jetzt rätselt die Polizei über die mögliche Ursache: Ob der Fahrer eines Kühlsattelschleppers kurz eingenickt oder anderweitig abgelenkt war, dass er mit dem 40-Tonner nahezu ungebremst in einen stehenden Muldenkipper auffuhr, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Polizei hofft auf Erkenntnisse durch die Auswertung des Fahrtenschreibers. Der Kipperfahrer hatte wegen eines Staus in einer Baustelle angehalten. Leidtragender war auch ein Autofahrer, der auf der linken Fahrspur zum Stehen kam. Der Sattelschlepper brach durch die Wucht des Zusammenstoßes nach links aus und krachte in das Auto.

Die Autofahrer auf der A 96 und auf den Umleitungsstrecken wurden auf eine harte Geduldsprobe gestellt: Der Verkehr wurde schon an der Anschlussstelle Buchloe-West ausgeleitet und auf der Landstraße bis nach Mindelheim geführt. Wer dort unterwegs war, kam oft nur im Schritttempo voran.

Der 23-jährige polnische Fahrer des Kühltransporters wurde schwer verletzt, der 42-jährige Fahrer des Muldenkippers und seine Beifahrerin sowie der 52-jährige Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. (alf)