2017-02-28 06:14:00.0

Kreis Neu-Ulm Kirchenschändung schockt Vöhringen

Ein Unbekannter beschmiert das Innere des Gotteshauses St. Michael in Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) mit wüsten Beleidigungen. Die Polizei folgt einer bestimmten Spur. Von Ursula Katharina Balken

Große Bestürzung in der Pfarrgemeinde St. Michael in Vöhringen: Ein Unbekannter hat am Sonntag das Innere des Gotteshauses mit goldener Sprühfarbe beschmiert. Sprüche wie „Zeigt es im Handeln, nicht im beten“ und „Buddismus is true“ (samt Rechtschreibfehler) prangen an den Wänden, dazu einige wüste Beschimpfungen der Kirche als Institution und der Polizei. Selbige beziffert den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Pfarrer Martin Straub spricht von einem „Anschlag auf Würde und Heiligkeit des Gotteshauses“. Der Unbekannte wolle wohl seinen Hass zum Ausdruck bringen. Die Gäubigen fühlten sich durch die Sätze verletzt. Dennoch habe man in der Abendmesse am Sonntag für den Täter gebetet – in der beschmierten Kirche.

Kirchenbesucher haben die Schmierereien entdeckt

Nach Angaben von Pfarrer Straub muss sich die Tat in der Zeit zwischen 13.45 und 15 Uhr ereignet haben. Gegen 12.30 Uhr verließen die Besucher ein Taufzeremonie die Michaelskirche. Dann habe der Mesner aufgeräumt und verließ gegen 13.45 Uhr den Altarraum verlassen. Besucher, die um 15 Uhr in die Kirche kamen, entdeckten die Schmierereien und verständigten den Pfarrer.

Aus Sicht der Polizei könne es sich bei dem Täter um die Person handeln, die schon seit Wochen in Vöhringen mit Farbe ihr Unwesen treibt. Schulen und das Josef-Cardijn-Haus wurden bemalt. Es handele sich wohl „um einen Menschen, der einen Groll gegen Polizei und Kirche zu haben scheint“, sagt Franz Mayr, der Leiter der zuständigen Polizeiinspektion in Illertissen.

Dass der Unbekannte am helllichten Tag so einen Vandalismus begehe, gebe der Serie von Schmierereien eine „neue Qualität“: Bisher hätten die Beschmutzungen in den Abendstunden stattgefunden. Mayr: „Dazu gehört eine gehörige kriminelle Energie und Dreistigkeit.“ Einen politischen Hintergrund könne er nicht erkenne, sagte der Polizeichef weiter.

Dass die Tat von Jugendlichen begangen worden ist, bezweifelt Pfarrer Straub. Erkennbar sei dies daran, mit welcher Zielstrebigkeit der Täter gehandelt habe: Die Pietà in der Nähe des Ausgangs der Michaelskirche wurde besprüht, eine Figur des heiligen Josef ebenfalls, auf einem Bild ist das Jesuskind nicht mehr zu erkennen. „Um da hinauf zu langen, bedarf es schon einer stattlichen Größe“, sagt Straub.

Die Hassparolen seien in einer Kirche, in der das Evangelium und damit Liebe verkündet werde, nur schwer zu ertragen, sagte der Geistliche. „Dem Frevel haben wir in dieser Abendmesse das Gotteslob entgegengesetzt.“ Der Täter müsse ein Mensch mit einer kranken Seele sein.

Ein Angriff aufs Christentum

Auch Kirchenpfleger Andreas Kaffarnik ist fassungslos. Wenn jemand nur Unfug betreiben wolle, besprühe er Außenwände. Im Innenraum sei es allerdings als Angriff auf das Christentum zu verstehen. Kaffarnik denkt, dass die Schmiererei einen ideologischen Hintergrund haben könnte.

Bürgermeister Karl Janson zeigte sich betroffen. Die Stadt Vöhringen hat deshalb eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt.

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Eine Spur gibt es möglicherweise bereits: Die Fahnder suchen einen Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren. Er soll sich gegen 12.30 Uhr in der Kirche aufgehalte haben. Er wird als korpulent beschrieben und soll kurze graumelierte Haare haben.

Bekleidet war er laut Polizei mit einem schilfgrünen Wintermantel und führte einen Rucksack mit sich. Polizeichef Mayr geht davon aus, dass der Mann ein wichtiger Zeuge sein könnte.

Man hoffe nun auf Hinweise aus der Bevölkerung: Jegliche Aussagen könnten für die Ermittler wichtig sein, so Mayr. Es geht zum Beispiel darum, ob auffällige Personen oder Geräusche wahrgenommen wurden. Vielleicht seien auch Personen aufgefallen, die sich negativ über Kirche und Polizei geäußert haben – möglicherweise in sozialen Netzwerken.

Heute werden sachverständige der Diözese vor Ort sein, um den Schaden zu begutachten.

Hinweise nimmt die Polizei in Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen.