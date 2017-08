2017-08-01 11:00:00.0

Holzheim Zum 80. Geburtstag kehrt Rainer Kuhn nach Holzheim zurück

Warum der ehemalige Pfarrer der Gemeinde, der jetzt in Augsburg lebt, an seiner früheren Wirkungsstätte feiert. Von Willi Baur

Der kommende Freitag wird ein besonderer Tag für Rainer Kuhn: Der langjährige Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul wird 80 Jahre alt. Tags darauf, also am Samstag, 5. August, will der Geistliche, der inzwischen in Augsburg lebt, seinen Geburtstag in Holzheim feiern – mit einem Festgottesdienst (Beginn um 18 Uhr) und einem anschließenden Empfang im Kirchhof.

Der im Ort nach vor überaus beliebte Seelsorger lässt durchblicken: „Eigentlich wollte ich diesen Geburtstag in aller Stille ganz für mich feiern.“ Aber dann habe er sich doch über die Einladung an seine frühere Wirkungsstätte gefreut. Wo er in der Urlaubszeit übrigens nach wie vor gerne als Vertretung aushilft. „Auch Ende August wieder“, kündigt er bereits an.

Schließlich kehrt Kuhn nach eigener Aussage er immer wieder gerne nach Holzheim zurück, wo er von 1999 bis 2015 tätig war und kurz vor seinem Abschied auch sein Goldenes Priesterjubiläum feiern konnte. Im Sommer vor zwei Jahren ist er in den Ruhestand getreten und hat sein Domizil im örtlichen Pfarrhaus mit einer Wohnung des Vincentinerinnen-Ordens in Augsburg getauscht.

„Aber ich habe ja weiterhin viele Kontakte nach Holzheim“, berichtet Rainer Kuhn, immer mal wieder erhalte er Besuche oder Anrufe. „Jedenfalls freue ich mich darüber, dass man dort noch an mich denkt“, sagt der Geistliche.

Und dankbar sei er schon jetzt für die ihm geschenkten Lebensjahre. „Keine Selbstverständlichkeit“, fügt der Priester hinzu, „ein Großteil meines Primiz-Jahrganges ist bereits abberufen worden“. Nur ein Knochenmarködem an einem Bein macht ihm seit vielen Monaten zu schaffen. Festgestellt worden ist es im Herbst vergangenen Jahres ausgerechnet wenige Tage vor dem Abflug zu einer Israel-Reise, die er sich für den Ruhestand mit großer Vorfreude vorgenommen hatte. „So musste ich sie leider kurzfristig absagen“, bedauert der noch 79-Jährige. Auch Treppensteigen könne er immer noch nicht und längeres Gehen mache ihm Probleme. „Aber i lass net luck“, sagt Rainer Kuhn, „ich lasse nicht locker“.