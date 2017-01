2017-01-23 23:35:10.0

IBES 2017 Dschungelcamp 2017, Tag 11: Honey darf bleiben, Gina-Lisa ist raus

Tag 11 im Dschungelcamp 2017: Der Streit um Honey geht weiter, alle Camper werden bestraft und Gina-Lisa muss die Koffer packen. Die Kurzkritik.

Nach dem großen Drama der abgebrochenen Prüfung musste Honey im Dschungelcamp erneut antreten und stellte sich zur Abwechslung nicht ganz ungeschickt an. Außerdem bekamen die Camper Ärger, nachdem sie gegen mehrere Regeln verstoßen hatten. Die Strafen löste nur wenig Begeisterung bei den Stars aus. Was am 11. Tag bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" bei RTL sonst noch passiert ist und wer das Camp verlassen muss, lesen Sie hier.

So lief gestern die Dschungelprüfung

Honey musste schon wieder ran - obwohl er erst am Vortag die Dschungelprüfung abgebrochen hatte, schickten ihn die Camper gemeinsam mit Marc erneut auf Sternenjagt. Der Schönling musste in einem Kängurukostüm einen Parcours bestreiten. Auf dem Kopf hatte er zwei Drähte, zwischen denen er einen "heißen Draht" führen musste. Den konnte er alledings nicht sehen - und da kam Marc ins Spiel. Seine Aufgabe war es, Honey Anweisungen zu geben. Bei jeder Berührung der Drähte bekam der Stripper einen Stromschlag und eine Ladung ekliger Tierchen ab.

Anders als am Vortag konnte Honey atmen und stellte sich zumindest nicht ganz ungeschickt an. Am Ende konnten die beiden Männer mit fünf Sternen zu ihren Kollegen zurückkehren.

Der Aufreger im Dschungelcamp

Ärger im Camp: Gina-Lisa wurde ins Dschungeltelefon gerufen und kam mit schlechten Nachrichten zurück. Die Promis hätten wiederholt Regelverstöße begangen - Zigaretten getauscht, Mikrofone abgelegt, über Interviews gesprochen... Doch damit sollte ab jetzt Schluss sein. Und eine kleine Strafe kann auch nicht schaden, dachte RTL. Bis auf Weiteres müssen die Raucher jetzt auf ihre Zigarettenration verzichten. Das kam wie erwartet nicht besonders gut an.

Zudem mussten die Kandidaten insgesamt 15 ihrer Luxusartikel abgeben. Da jeder zwei besaß, konnte ein Camper eins behalten. Und wie sollte es auch anders sein: Hanka bekam mal wieder ihre Extrawurst. Sie konnte natürlich unmöglich ohne ihre Frischhaltedose im Camp bleiben.

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Das Drama um Honey am Vortag war bei den Kandidaten natürlich noch immer nicht vergessen und das merkte der 34-Jährige auch. Um nicht ganz allein gegen sieben Konkurrenten dazustehen, machte er sich auf die Suche nach Verbündeten. Sein Ziel der Begierde war nicht etwa Gina-Lisa. Nein, er hatte es auf den gutmütigen Marc abgesehen. Der stellte sich sogar hinter den Ausgegrenzten, von den anderen hätte er mehr Teamgeist und Verständnis erwartet.

Und sofort begann Honey über seine anderen Mitstreiter herzuziehen."Das ist der Grund, warum Hanka keine Freunde hat. Weil sie nicht ehrlich ist und nicht zuverlässig", lästerte er.

Was sonst noch war bei "Ich bin ein Star"

Gina-Lisa war völlig verzweifelt nachdem Nicole (die die Ex-GNTM-Kandidatin erst seit gut einer Woche kennt) das Dschungelcamp verlassen musste. "Du fehlst mir jetzt schon. Ich lasse dich nicht gehen. Ich danke dir für alles, mein Engel", schluchzte Gina-Lisa und weinte bitterlich. Die Ausgeschiedene machte sich Gedanken darüber, wieso die Zuschauer sie wohl rausgewählt hatten. "Aber ich habe keine Angst vor der Wahrheit, weil ich so war, wie ich bin", so Nicole. Doch dem Zuschauern war das wohl zu langweilig. sm

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Noch dabei: Hanka Rackwitz (47), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Jens Büchner (47), Alexander "Honey" Keen (34), Marc Terenzi (38)

Ausgeschieden: Fräulein Menke (Tag 7), Sarah Joelle Jahnel (Tag 8), Markus Majowski (Tag 9), Nicole Mieth (Tag 10), Gina-Lisa Lohfink (Tag 11)

