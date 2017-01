2017-01-27 23:25:02.0

IBES 2017 Dschungelcamp 2017, Tag 15: Florian, Marc und Hanka im Finale

Tag 15 im Dschungelcamp 2017: Hanka freut sich, die letzte Frau im Camp zu sein und versöhnt sich mit Florian. Marc meistert die Dschungelprüfung mit Bravour. Die Kurzkritik.

Mal wieder drehte sich (fast) alles um Hanka. Die war zunächst eigentlich überglücklich, die letzte Frau im Camp zu sein. Doch der Streit mit Florian am Vortag ließ ihr keine Ruhe. In der Dschungelprüfung musste sich Marc durch einen Kanal mit allerlei Tieren kämpfen. Was am 15. Tag bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" bei RTL sonst noch passiert ist und wer das Camp verlassen muss, lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2017: So lief die Dschungelprüfung

Die Camper setzten nach den letzten verpatzten Prüfungen alle Hoffnungen in Marc. Seine Aufgabe bei dem Spiel "Kanalverkehr" war es, in einen Kanal hinabzusteigen und innerhalb von zehn Minuten in insgesamt sechs Abschnitten acht halbe, festgeknotete Sterne zu finden. Natürlich war der Stripper nicht allein unter der Erde. Den Platz musste er sich mit allerlei Tieren teilen.

Zwischen Aalen, Spinnen und Krokodilen schlug sich Marc tapfer und holte alle Sterne. "Wow, geil, Essen" freute sich der 38-Jährige vor seiner Rückkehr ins Camp.

Der Aufreger im Dschungelcamp

Der Aufreger - im wahrsten Sinne des Wortes - war wieder einmal Hanka. Der Streit mit Florian vom Vortag ließ ihr noch immer keine Ruhe. Am Lagerfeuer beschwerte sich die TV-Maklerin bei Lästerschwester Kader über den 36-Jährigen: "So etwas respektloses, und so aggressiv", schimpfte Hanka.

Die Abneigung schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen, denn auch Florian ließ kaum ein gutes Wort an der 47-Jährigen. "Sie ist direkt so auf Abwehrhaltung, hat Angst und wird aggressiv", lästerte er. Doch dann wurde es dem 36-Jährigen wohl doch zu doof und er machte Hanka ein Friedensangebot: "Lass uns nicht mehr streiten, es bringt nichts", gab er sich zumindest ein bisschen reumütig. Die TV-Maklerin reagierte wenig berührt mit einem einfachen "Okay".

Als sie sich kurz darauf mit Marc über die Situation unterhielt, meinte sie "Warum das so ist mit Florian, das verstehe ich hinten und vorne nicht." Doch sie gab sich optimistisch: "Wir kriegen es schon hin."

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Hanka nahm fast die komplette Sendezeit von Tag 15 ein. Nachdem sie sich bei den anderen Kandidaten alle paar Minuten nach der Hygiene im Camp informierte, konnten die Männer nicht anders als genervt zu sein. Hankas größter Schockmoment: Als sie im Dschungeltelefon aus ihrer Schale getrunken hatte, ließ sie diese dort stehen. Thomas machte sie später darauf aufmerksam und die TV-Maklerin geriet in Panik. "Jetzt habe ich Angst vor ihr", gab sie sich theatralisch. Sie habe die Schale ja schließlich nicht die ganze Zeit im Blick gehabt.

Was sonst noch war bei "Ich bin ein Star"

Die Zuschauer waren offensichtlich genervt von Kaders übertriebenem Einsatz am Vortag und wählten die Diva aus der Show. "Ich muss es erstmal verarbeiten, dass ich jetzt rausgehe", gab sie sich sentimental und legte gegenüber Hanka noch nach: "Du wirst mir so fehlen."

Deren Abschiedsschmerz allerdings war nicht von langer Dauer. Als die TV-Maklerin realisierte, dass sie nun die letzte verbliebene Frau im Camp ist, war ihre Freude groß: "Heute bin ich wirklich mal stolz." sm

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Noch dabei: Hanka Rackwitz (47), Florian Wess (36), Marc Terenzi (38)

Ausgeschieden: Fräulein Menke (Tag 7), Sarah Joelle Jahnel (Tag 8), Markus Majowski (Tag 9), Nicole Mieth (Tag 10), Gina-Lisa Lohfink (Tag 11), Alexander "Honey" Keen (Tag 12), Jens Büchner (Tag 13), Kader Loth (Tag 14), Thomas Häßler (Tag 15)

