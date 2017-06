2017-06-25 17:26:29.0

Mallorca Wieder Hai-Alarm in Badebucht bei Palma de Mallorca

In einer Badebucht auf Mallorca hat offenbar ein Blauhai Badegästen einen Schrecken eingejagt. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein Hai dort so nahe an den Strand heranwagt.

Ein zwei Meter langer Blauhai hat am Samstag offenbar Badegäste in Illetes nahe Palma erschreckt. Einige Strandbesucher fotogragierten den Hai und stellten die Fotos ins Netz.

Zeugenberichten zufolge soll der Hai zwischen 12 und 13 Uhr in der Strandbucht geschwommen sein. Offenbar haben die zuständigen Rettungsschwimmer Alarm gegeben und die Badegäste aus dem Wasser geholt. Nur wenige Minuten später soll der Hai bereits wieder abgezogen sein, sodass nicht einmal die Küstenwache alarmiert werden konnte.

2016 sorgte bereits ein Hai auf Mallorca für Schlagzeilen

Im Mai 2016 ereignete sich bereits ein ähnlicher Fall: Ein Blauhai hatte sich über mehrere Tage hinweg zweimal in den Hafen von Palma verirrt und war orientierungslos im Hafenbecken gekreist. Die Küstenwache trieb ihn daraufhin ins offene Meer zurück. Doch der Hai kam wieder: Im Westen der Inselhauptstadt schwamm das Tier in der Badebucht in Cala Falcó umher. Badegäste hatten umgehend die Polizei informiert, die das etwa zwei Meter lange Tier schließlich töteten.

Der Hai war nicht nur zu einer Gefahr für die Menschheit geworden, sondern zudem auch krank gewesen, hatte damals Debora Morrison vom Palma Aquarium gegenüber der Zeitung Diario de Mallorca erklärt. "Wir hätten den Hai gerne am Leben gehalten", sagte Morrison. "Aber er war so krank, dass der Tod das Beste für ihn war."

Blauhaie sind meist im offenen Meer unterwegs

Laut Informationen des Wiener Biologie-Professors Jürgen Kriwet, der gebürtig aus Landsberg am Lech stammt, befinden sich Blauhaie in den allermeisten Fällen im offenen Meer. Der Blauhai vor Mallorca im Jahr 2016 indes sei ein Jungtier gewesen. Die kämen auf der Suche nach Fischen ab und an in Buchten oder Häfen, erwachsene Tiere seien meist zu groß, um dort hineinzugelangen.

„Vermutlich hat das Jungtier einen Fischschwarm oder eine Geruchsspur verfolgt“, erklärte Kriwet gegenüber unserer Zeitung im letzten Jahr. Er verurteilte die Fangaktion der Polizei hingegen als völlig überflüssig. In den meisten Fällen würden die Tiere ohnehin umgehend wieder ins offene Meer zurückschwimmen. AZ