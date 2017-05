2017-05-24 06:38:00.0

Anschlag Die schutzlosen Kinder von Manchester

Jugendliche jubeln ihrem Pop-Idol Ariana Grande zu. Dann geht die Bombe hoch. Über den quälenden Schmerz einer Mutter und eine Stadt, die die Welt nicht mehr versteht. Von Katrin Pribyl

Verzweifelt steht Charlotte Campbell in ihrem Garten in Manchester. Sie hält ein gerahmtes Bild ihrer hübschen Tochter Olivia in den Händen und versucht, sich einen Moment lang für die Kamera zu sammeln. "Bitte, bitte, wer immer sie gesehen hat, jemand muss sie gesehen haben, lasst es mich wissen, meldet euch bei der Polizei", sagt die Frau mit tränenerstickter Stimme und beschreibt die 15-Jährige als braunhaarig, mit Pferdeschwanz und schwarz gekleidet. Das Flehen einer Mutter.

Charlotte Campbells Wangen sind nach dieser Horrornacht vom Weinen aufgequollen. Sie hat nicht geschlafen, seit sie am Montagabend von dem Bombenanschlag erfahren hat, der sich in der Manchester Arena ereignete – bei jenem Popkonzert, das ihre Tochter unbedingt besuchen wollte, um ihrem Idol Ariana Grande zuzujubeln. Sie erlebe "eine fantastische Zeit", hat Olivia ihrer Mutter noch am Abend per Handy-Nachricht geschrieben. Nur wenig später sprengte sich im Eingangsbereich des Konzerthauses ein Selbstmordattentäter in die Luft.

Eine Mutter sucht nach ihrer Tochter

Unter den Opfern sind zahlreiche Kinder und Jugendliche, teilt die Polizei am Dienstag mit. Und auch unter den Verletzten seien zwölf noch keine 16 Jahre alt. Gehört Olivia dazu? Ihr Handy ist ausgeschaltet. Ihre Mutter hält die quälende Ungewissheit kaum aus. Deshalb ruft sie mit ihrem Video zur Suche auf.

Zu den ersten Todesopfern, die identifiziert werden, gehört die 18-jährige Studentin Georgina Callander. Zudem verlor die acht Jahre alte Saffie Rose Roussos ihr Leben. Sie hat mit Mutter und Schwester das Konzert besucht. Der Rektor ihrer Grundschule ist erschüttert. Saffie, das "wunderschöne, kleine Mädchen", sei bei allen beliebt gewesen, und "ihre Warmherzigkeit und Liebenswürdigkeit" würden in Erinnerung bleiben.

Es sind Geschichten wie diese, die den Menschen über die Grenzen der geschockten britischen Nation hinaus das Herz zerreißen. Manchester, die Stadt im Norden Englands, ist tief getroffen. Als Premierministerin Theresa May vor die Tür ihres Amtssitzes in Downing Street tritt, wehen die Flaggen bereits auf halbmast. Es gebe keinen Zweifel daran, "dass die Bevölkerung Manchesters und dieses Landes Opfer eines eiskalten terroristischen Angriffs geworden ist", sagt die Regierungschefin. Absichtlich habe man auf unschuldige, wehrlose Kinder und junge Menschen gezielt. Sie verurteilt die "abstoßende und abscheuliche Feigheit" des mutmaßlich islamistischen Täters, dessen Identität die Polizei kennt, aber wegen der laufenden Untersuchung zunächst nicht veröffentlichen will. Am frühen Abend bestätigt sie dann, dass es sich bei ihm um den 22-jährigen Salman Abedi handelt. Sohn libyscher Flüchtlinge, der in Manchester geboren wurde. Es werde ermittelt, ob der Mann allein handelte oder Teil eines Terrornetzwerks war, sagt ein Behördensprecher.

Das ist die Manchester Arena 1 von 3 vorherige Seite nächste Seite

Die Manchester Arena ist nach Angaben des Betreibers Europas größte Veranstaltungshalle. Sie fasst 21 000 Besucher.



Im Jahr strömen etwa eine Million Fans in das Veranstaltungszentrum direkt neben dem zweiten Hauptbahnhof der Stadt, der Victoria Station.



Die Halle wurde 1995 eröffnet und dient heute vor allem für Konzerte. (dpa)

Die Manchester Arena wird zur "Kriegszone"

Wer die Ereignisse nachzeichnet, begegnet einem Grauen, das einen fröhlichen Abend urplötzlich zerstört. Montagabend, 22.30 Uhr. Der hat gerade das letzte Lied gesungen. In dem ausverkauften Saal schweben riesige Ballons von der Decke, die zum musikalischen Finale gehören. Dann gehen die Saallichter an. Die rund 21.000 Fans strömen in Richtung Ausgang oder verweilen noch im Innenraum, beschwingt von diesem besonderen Abend. Vor den Türen warten Eltern auf ihre Kinder, um sie nach Hause zu bringen. Plötzlich zerreißt eine Explosion die ausgelassene Stimmung.

Die, die eben noch sangen, schreien nun in Panik und stürzen zu den Türen. Einige Besucher klettern über die Absperrungen, Chaos bricht aus. Aus dem Lieder-Tempel sei eine "Kriegszone" geworden, sagt eine aufgelöste Frau. Gerade hat sie regungslose und blutüberströmte Körper am Boden liegen sehen, Metallteile und Splitter sind überall verteilt. Ein Teenager spricht von einem "Gemetzel". "Wir mussten Nägel aus den Gesichtern von Kindern herausziehen", erzählt ein Obdachloser, der zum Unglücksort geeilt ist. Der Täter hat den Sprengsatz offenbar mit Nägeln gefüllt, um eine möglichst große Wirkung zu erzielen.

23 Tote nach Explosion bei Konzert in Manchester Bei einer Explosion auf einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande sind in Manchester mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Paul Ellis, afp

Die Gesichter derjenigen, die es aus der Arena schaffen, sind gezeichnet von Schmerz und Fassungslosigkeit. Väter tragen ihre Töchter aus der Halle, ein Großvater muss eine Stunde suchen, ehe er endlich seine Enkelin findet. Er umarmt sie und will sie gar nicht mehr loslassen, so groß ist die Erleichterung.

Einige Besucher stützen ihre verletzten Freunde auf dem Weg nach draußen in die Dunkelheit. Als die ersten Nachrichten die Runde machen, durchläuft eine Welle der Solidarität die Stadt mit ihren etwa 530.000 Einwohnern. Etliche Bürger eilen zur Arena und leisten Erste Hilfe. Andere bieten mithilfe des Twitter-Hashtags #RoomsforManchester ein Bett zum Übernachten an, weil der Nahverkehr am Bahnhof Victoria längst gestoppt worden ist. Hotels öffnen ihre Türen für die vielen Menschen, die auf der Suche nach ihren Liebsten sind. Taxifahrer bringen verstörte Fans kostenfrei nach Hause. Und auch in den sozialen Netzwerken beginnt eine Welle der Hilfsbereitschaft.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter meldet sich am Dienstag Fußballtrainer Pep Guardiola, der einst den FC Bayern München trainierte und nun in der britischen Premier League beim Traditionsklub Manchester City arbeitet. "Geschockt. Ich kann nicht glauben, was letzte Nacht passiert ist", twittert er. Denn auch seine beiden Töchter und seine Ehefrau haben das Konzert besucht. Die drei stünden "unter Schock", seien aber unverletzt. Sängerin Ariana Grande, 23, hat noch in der Nacht geschrieben, sie sei am Boden zerstört. "Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte."

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. Mai 2017

Vor Krankenhäusern bilden sich Schlangen, weil Menschen Blut spenden wollen. Ein Makler in der Innenstadt tauscht alle Wohnungsanzeigen in seinem Schaufenster gegen das Schild aus "I love MCR" – "Ich liebe Manchester". Es ist der Slogan, der am Dienstag in die Welt gesendet wird und überall auf den Straßen und im Internet zu sehen ist. "Wir stehen zusammen", betont Bürgermeister Andy Burnham. Es klingt wie ein Appell.

Der Wahlkampf ist unterbrochen

Während sich am Tag danach eine ungewohnte Stille über die sonst belebte Gegend um die Arena und den Bahnhof legt, finden im Zusammenhang mit dem Anschlag mehrere Polizeieinsätze statt. Ein verdächtiger Gegenstand unweit der Arena ist noch in der Nacht kontrolliert gesprengt worden, er stellt sich aber als harmlose Kleidung heraus. Zudem wird ein 23-jähriger Mann verhaftet. Inwiefern er in Verbindung zum Attentäter steht, ist zunächst unklar.

Chronologie: Terrorismus in Europa 1 von 14 vorherige Seite nächste Seite

London, Paris, Brüssel, Berlin - und nun Manchester. Europäische Metropolen sind in den vergangenen Jahren immer stärker ins Fadenkreuz von Terroristen gerückt. Ein Rückblick:

STOCKHOLM - 7. April 2017: Ein gekaperter Lastwagen rast in einer Einkaufsstraße erst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus. Fünf Menschen werden getötet, 15 verletzt. Noch am selben Tag nimmt die Polizei einen 39-jährigen Usbeken unter Terrorverdacht fest.

LONDON - 22. März 2017: Ein Attentäter steuert ein Auto absichtlich in Fußgänger auf einer Brücke im Zentrum Londons und ersticht anschließend einen Polizisten. Von den Opfern auf der Brücke erliegen vier ihren Verletzungen. Sicherheitskräfte erschießen den Täter.

PARIS - Februar/März 2017: Auf dem Flughafen Orly versucht ein Mann, einer patrouillierenden Soldatin das Gewehr zu entreißen, und wird erschossen. Erst Anfang Februar war nahe dem Louvre-Museum ein Ägypter niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte.

BERLIN - Dezember 2016: Kurz vor Weihnachten wird die Hauptstadt zum Ziel eines Terroranschlags. Zwölf Menschen kommen um, als ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen gekaperten Lkw in einen Weihnachtsmarkt steuert. Wenige Tage später wird der 24 Jahre alte Tunesier bei einer Polizeikontrolle nahe Mailand erschossen.

NIZZA - Juli 2016: Ein Attentäter rast mit einem Lastwagen auf der Strandboulevard in eine Menschenmenge. Mindestens 86 Menschen sterben. Der IS ist nach Angaben seines Verlautbarungsorgans Amak für den Anschlag verantwortlich.

BRÜSSEL - März 2016: Mit mehreren Bomben töten islamistische Attentäter am Flughafen der belgischen Hauptstadt und in einer Metrostation 32 Menschen.

ISTANBUL - Januar 2016: Ein Selbstmordattentäter des IS zündet im historischen Zentrum mitten in einer deutschen Reisegruppe eine Bombe und reißt zwölf Deutsche mit in den Tod.

PARIS - November 2015: Bei einer koordinierten Anschlagsserie am Stade de France, mehreren Restaurants und dem Musikklub «Bataclan» töten IS-Anhänger 130 Menschen, Hunderte werden verletzt.

KOPENHAGEN - Februar 2015: Ein arabischstämmiger 22-Jähriger feuert auf ein Kulturcafé, ein Mann stirbt. Vor einer Synagoge erschießt der Attentäter einen Wachmann, bevor ihn Polizeikugeln tödlich treffen.

PARIS - Januar 2015: Bei einem Attentat auf das Satiremagazin «Charlie Hebdo» und einen koscheren Supermarkt sterben 17 Menschen. Die beiden Täter kommen später bei einer Polizeiaktion ums Leben. Zu dem Anschlag bekennt sich die Terrororganisation Al-Kaida.

BRÜSSEL - Mai 2014: Im Jüdischen Museum erschießt ein französischer Islamist vier Menschen. Kurz darauf wird er festgenommen. Als selbst ernannter «Gotteskrieger» hatte er zuvor in Syrien gekämpft.

LONDON - Juli 2005: Vier Muslime mit britischem Pass zünden in der U-Bahn und einem Bus Sprengsätze. 56 Menschen sterben, etwa 700 werden verletzt.

MADRID - März 2004: Bei islamistisch motivierten Bombenanschlägen auf Pendlerzüge sterben in der spanischen Hauptstadt 191 Menschen, rund 1500 werden verletzt. (dpa)

Der Wahlkampf vor den Parlamentswahlen am 8. Juni wird zunächst unterbrochen. Dies ist schließlich der schwerste Anschlag in Großbritannien seit 2005. Damals zündeten Terroristen in der Londoner U-Bahn und in einem Bus Sprengsätze. 56 Menschen starben, etwa 700 wurden verletzt. Aber auch Manchester hat Erfahrungen mit Terror. Vor 21 Jahren sorgte ein Bombenanschlag in der Innenstadt für Zerstörungen und viele Verletzte. Verantwortlich war da die IRA.

Charlotte Campbell, die weinende Mutter, weiß auch bis zum Abend nicht, was mit ihrer Tochter Olivia passiert ist. Noch ist Hoffnung. Doch mit jeder Stunde schwindet sie.

Am Mittwochmorgen berichten britische Medien, dass die 15-jährige Charlotte Campbell eines der Todesopfer des Attentats in Manchester ist.

Alle Entwicklungen finden Sie hier in unserem Newsblog.

