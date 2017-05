2017-05-18 20:44:00.0

Kommentar Donald Trump ist noch nicht am Ende

Die Einsetzung des Sonderermittlers Robert Mueller ist ein schwerer Schlag für Donald Trump. Einige sehen den Anfang vom Ende Trumps. Doch dafür ist es noch zu früh. Ein Kommentar. Von Thomas Seibert

Donald Trump hängt in den Seilen wie ein schwer angeschlagener Boxer. Die Einsetzung des Sonderermittlers Robert Mueller ist ein weiterer Kinnhaken für den Präsidenten, der von einem Skandal in den nächsten stolpert. Mueller ist niemand, der sich von Trump etwas sagen lässt. Seine Kompetenzen als Ermittler sowie die öffentliche Unterstützung garantieren, dass niemand unangenehme Ergebnisse unterdrücken kann.

Chaos in den USA hat auch für Europa Folgen

Einige sehen den Anfang vom Ende Trumps. Aber für solche Schlussfolgerungen ist es zu früh. Erstens ist denkbar, dass Mueller zu dem Ergebnis kommt, es habe keine illegalen Mauscheleien zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland gegeben. Zweitens hält die Solidarität der republikanischen Kongressmehrheit mit dem Präsidenten – jedenfalls derzeit noch.

ANZEIGE

Für die Partner in Europa hat das Chaos in Washington dennoch Folgen. Sie haben es mit einem Verbündeten zu tun, der vor allem mit sich selbst beschäftigt ist. Für die Ausarbeitung und Umsetzung neuer Visionen – etwa in Syrien – werden US-Regierungspolitiker kaum den Kopf frei haben. Die Welt kann froh sein, wenn in dieser Phase keine größeren Katastrophen geschehen, die planvolles amerikanisches Handeln erfordern.

Mehr zu Donald Trump lesen Sie in unserem News-Blog.