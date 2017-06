2017-06-18 18:12:03.0

Helmut Kohl Kommentar: Das Vermächtnis eines großen Kanzlers

Ein friedliches, vereintes Europa – und mittendrin ein verlässliches, europäisches Deutschland: Diesem Ziel ist Helmut Kohl immer treu geblieben. Ein Kommentar. Von Walter Roller

Im Tode erst erfährt Helmut Kohl den uneingeschränkten Respekt auch jener Parteien und politischen Gegner, die zeit seines Lebens kein gutes Haar an dem „Oggersheimer“ gelassen haben. Kein anderer deutscher Politiker ist über einen so langen Zeitraum hinweg so sehr mit Häme, Spott, Geringschätzung bedacht und als engstirniger Provinzling karikiert worden – auch dann noch, als er längst das Vertrauen der Mehrheit der Bürger gewonnen hatte.

Nun, nach dem weltweit bedauerten Tode Kohls, lautet das nahezu einhellige, das gerechte Urteil: ein großer Staatsmann. Freunde und ehemalige erbitterte Gegner Kohls sind sich einig darin, dass dieser Mann „ein Glückfall für uns Deutsche“ (Angela Merkel) gewesen ist. Man wird sich seiner noch erinnern, wenn andere, scheinbar brillantere Staatsmänner längst vergessen sind. Warum? Weil ohne ihn – und das macht nach der berühmten Definition Rankes die historische Größe einzelner Menschen aus – die Dinge anders verlaufen wären und Helmut Kohl maßgeblichen Einfluss auf das Schicksal Deutschlands und Europas genommen hat.

ANZEIGE

Schmidt war mitreißender, Kohl war bedeutender

Unter den Regierungschefs, die unsere 1949 gegründete Republik bisher hatte, ragen drei unzweifelhaft hervor. Adenauer, der Kanzler des Wiederaufbaus. Brandt, der das Land nach Osten hin öffnete und im Innern kräftig durchlüftete. Kohl, der Kanzler der Einheit und Baumeister Europas. Helmut Schmidt war beredter, telegener, mitreißender als Kohl – ein starker, doch bei weitem nicht so bedeutender Kanzler. Auch Kohl hätte, wie Schmidt, in seinen späten Jahren zum Ratgeber und Patriarchen der Nation werden können. Nicht nur sein Gesundheitszustand und die Familiendramen im Hause Kohl standen dem im Wege.

Nach den Enthüllungen der Parteispendenaffäre, in deren Verlauf Kohl sein „Ehrenwort“ über Recht und Gesetz stellte, war auch das Ansehen des Altkanzlers schwer lädiert. Der nach langen 16 Jahren von Schröder abgelöste Pfälzer erschien nun vielen wieder als jener Machtmensch, der die Gesellschaft mit seinem Freund-Feind-Denken polarisierte und dem Wohl seiner Partei alles andere unterordnete. Erst jetzt, nach dem Tode Kohls und in gehörigem Abstand zum Ende seiner Ära, schärft sich der Blick wieder für jene Leistungen, die Kohls Lebenswerk in den geschichtlichen Rang erheben.

Zitate zum Tod Helmut Kohls 1 von 15 vorherige Seite nächste Seite

Der Tod des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) hat in Deutschland und international Trauer aufgelöst. Reaktionen:



"Es ist ein wirklich großer Deutscher und vor allem ein großer Europäer gestorben." Außenminister Sigmar Gabriel, SPD



"Der ewige Kanzler und große Europäer geht. Seine Verdienste um die Deutsche Einheit bleiben. Wir trauern um Helmut Kohl." Justizminister Heiko Maas, SPD



"Ein großer Europäer ist von uns gegangen." Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir



"Helmut Kohl war die Verkörperung eines geeinten Deutschland in einem geeinten Europa. Als die Berliner Mauer fiel, war er der Lage gewachsen. Ein wahrer Europäer." Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg



"Mit Helmut Kohl bin ich groß und politisch flügge geworden. Bei allem Streit: er war ein überzeugter Europäer. Möge er in Frieden ruhen!" Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt



"In Gedenken an Helmut Kohl habe ich die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen lassen." EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker



"Wir trauern um den Kanzler der Einheit, Ehrenbürger Europas, unseren ehemaligen Ministerpräsidenten, CDU-Landesvorsitzenden. Ein großer Politiker." CDU-Vize Julia Klöckner



"Helmut Kohl hat den Moment erkannt, in dem es möglich war, das Land wieder zu vereinen und zugleich ins Herz Europas zu führen. Das war ein Meisterstück an politischem Instinkt und Tatkraft. Sein Tod ist ein großer Verlust. Für die CDU wird er immer ein Fixpunkt bleiben." Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, CDU



"Von Helmut Kohl habe ich Außen- & Sicherheitspolitik gelernt. Ich habe Helmut Kohl tiefen Dank abzustatten. Kohl-Doktrin lehrt wir Deutsche dürfen die kleinen und mittleren Staaten nie vergessen." Agrarminister Christian Schmidt, CSU



"Wir verdanken Helmut Kohl unendlich viel: Für unsere Freiheit, für unsere Einheit, für unser Europa!" Kanzleramtsminister Peter Altmaier, CDU



"Die CDU Deutschlands trauert um einen großen deutschen Europäer. Danke Helmut Kohl. Für die Einheit. Für Europa." CDU-Generalsekretär Peter Tauber



"Mit tiefer Trauer erfuhr ich vom Tod Helmut Kohls, einem herausragenden deutschen Politiker, einem der Initiatoren der Wiedervereinigung Deutschlands." Ukrainischer Präsident Petro Poroschenko



"Helmut Kohl ist gestorben. Sein Engagement für Europa bleibt unvergessen. RIP" Grünen-Politiker Volker Beck



"In tiefer Trauer um einen großen Deutschen und einen großen Europäer." Steffen Seibert, Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel

Ja, er war kein Sozial- oder Steuerreformer. Er hat der CDU seinen Willen eisern aufgezwungen. Er hat eine schwarze Kasse geführt. Nur: Die Zeit wird darüber hinweggehen. Was vor der Geschichte wirklich zählt, sind seine Verdienste um die Wiederherstellung der deutschen Einheit und die Einigung Europas. Kohl hat – vom Glück und den Umständen begünstigt – das Kunststück vollbracht, die Deutschen in Frieden und Freiheit zu vereinen und Europa zugleich die Angst vor einem wieder größer gewordenen Deutschland zu nehmen.

Kohl war ein Politiker von historischem Format

Ein vereintes, friedliches Europa und mittendrin ein verlässliches, mit seinen Nachbarn ausgesöhntes, ein nachgerade europäisches Deutschland: Darin liegt Kohls Vermächtnis, das auch künftige Generationen beherzigen müssen. Es ist die wichtigste Lektion, die im Erbe des großen Patrioten und Europäers steckt – mitsamt der Erkenntnis, dass es sich lohnt, unbeirrt und auch bei scharfem Gegenwind große Ziele zu verfolgen.

Zum Tod von Helmut Kohl: Das Leben des Altkanzlers... 16 Jahre regierte Helmut Kohl Deutschland. 1990 war er der Architekt der Wiedervereinigung Sein Leben in Bildern. Foto: Heinz Wieseler, dpa

Kohl hat immer an die Chance der Wiedervereinigung geglaubt und im richtigen Moment zugegriffen. Kohl ist immer seiner Prämisse gefolgt, dass die Einheit Europas von schicksalhafter Bedeutung für uns alle ist. Kohl hatte eine große Linie, der er aus Überzeugung treu geblieben ist. Daran sollte sich verantwortliche Politik gerade heutzutage ein Vorbild nehmen.

Helmut Kohl ist mit 87 Jahren gestorben. Die Bürger behalten ihn vor allen Dingen als "Kanzler der Einheit" in Erinnerung.

Lesen Sie auch:

#http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Helmut-Kohl-und-seine-Familie-Eine-oeffentliche-Tragoedie-id41774111.html#

Der große Abschied von Helmut Kohl

Kohl und sein Herz für Bayern