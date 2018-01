2018-01-23 10:17:27.0

Fußball Überraschung: Eurosport zeigt Bundesliga live im Free-TV

Gute Nachrichten für Fans des BVB und des 1. FC Köln: Das Freitagsspiel zwischen den beiden Klubs am 2. Februar wird live im Free-TV zu sehen sein. Warum das so ist.

Wer sich die Freitagabendspiele der Fußball-Bundesliga live ansehen möchte, muss seit dieser Saison ein zusätzliches Abo abschließen: Der Sender Eurosport hat sich die Rechte an einen Teil der Live-Spiele der deutschen Eliteliga gesichert. Über den kostenpflichtigen Eurosport Player werden die Eröffnungspartien des jeweiligen Spieltags sowie die übertragen. Nun gab der Sender bekannt, dass die Bezahlschranke zumindest kurzfristig gelockert wird: Das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund wird im für alle empfangbaren Free-TV gezeigt.

Demnach wird das Spiel sowohl im Eurosport Player als auch im kostenlos empfangbaren Kanal Eurosport 1 gezeigt werden. Zudem wird die Partie auch im kostenlosen Livestream auf eurosport.de übertragen. Hintergrund: Mit dem wohl einmaligen Angebot soll potentiellen Kunden die Übertragung bei dem Spartensender schmackhaft gemacht werden. Die Vorberichterstattung beginnt ab 19:30 Uhr, Anpfiff zum Live-Spiel mit Kommentator Marco Hagemann ist um 20:30 Uhr.

Gernot Bauer, der beim Mutterunternehmen Discovery in Deutschland die Sportübertragungen verantwortet, wird in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert: „Nach dem vielen positiven Feedback zu unserer Bundesliga-Berichterstattung, insbesondere zu unserem Duo Matthias Sammer und Jan Henkel, wollen wir allen Fans zeigen, was unsere Übertragung auszeichnet." Für das Zusammenspiel von Henkel und Sammer erhielt der Sender tatsächlich Lob - gerade zu Beginn der Saison stand der Sender aber stark in der Kritik der Fans.

Der Saisonstart geriet wegen technischer Probleme noch zum PR-Desaster

Grund waren technische Probleme an den ersten beiden Spieltagen. Viele Abonnenten konnten die Spiele deswegen nicht sehen - der Bundesliga-Start geriet für Eurosport zum PR-Desaster: Neben den Fans beschwerten sich auch der in beiden Fällen betroffene Hamburger SV und die Deutsche Fußball Liga (DFL) über Eurosport. Um die verärgerten Abonnenten zu besänftigen, bot Eurosport sogar eine Entschädigung in Höhe von zehn Euro an. Mittlerweile hat der Sender die technischen Probleme aber in den Griff bekommen. (eisl)

