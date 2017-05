2017-05-05 10:31:52.0

Eishockey Gabe Guentzel bleibt bei den Augsburger Panthern

Mit der Vertragsverlängerung von Gabe Guentzel komplettieren die Panther ihre Verteidigung für die neue Saison. Der 28-Jährige unterzeichnete einen neuen Einjahresvertrag.

Gabe Guentzel wechselte zur Saison 2016-17 als „Verteidiger des Jahres“ der DEL2 von Bremerhaven nach Augsburg. Auch in der deutschen Eliteliga wusste der 1,83 Meter große und 85 kg schwere Linksschütze zu überzeugen. Mit 27 Scorerpunkten (sechs Tore und 21 Assists) in 58 Begegnungen unterstrich er schon in seinem DEL-Premierenjahr seine offensiven Qualitäten. In der Hauptrunde war Guentzel mit seinen Werten sogar fünftbester DEL-Scorer unter den deutschen Verteidigern. Aber auch defensiv kam er schnell mit dem höheren Tempo in der DEL zurecht und wurde zu einer verlässlichen Stütze in der Panther-Abwehr.

Panther-Coach Mike Stewart freut sich: „Es wäre schwer gewesen, Gabe Guentzel adäquat zu ersetzen. Er hat sich über die ganze Saison hinweg stetig verbessert und sich zu einem wertvollen Spieler für unsere Mannschaft entwickelt. Egal ob bei Gleichheit auf dem Eis oder in den Special Teams, Gabe bringt in allen Situationen des Spiels seine Stärken ein. Wir sind froh, dass wir auch 2017-18 auf ihn zählen können und so mit einer komplett unveränderten Abwehr in die neue Saison gehen werden.“

Gabe Guentzel ist stolz auf gute Saison der Augsburger Panther

Guentzel sagte zu seiner Vertragsverlängerung: „Auch wenn die Enttäuschung nach Ausscheiden in einem Spiel 7 groß war, so überwiegt mittlerweile doch der Stolz auf eine gute Saison. Wir haben als Mannschaft im Laufe der Saison viel lernen können, wovon wir hoffentlich nächstes Jahr profitieren können. Ich freue mich jedenfalls sehr, im August in eine nahezu unveränderte und ehrgeizige Mannschaft zurückkehren zu dürfen.“ AZ

