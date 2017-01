2017-01-15 19:16:41.0

Augsburger Panther LeBlanc krönt Augsburger Aufholjagd

Die Augsburger Panther bringen sich gegen Mannheim schnell selbst in Probleme. Dann aber beweist das Team Willenskraft und feiert am Ende einen Sieg in der Verlängerung. Von Milan Sako

Einen großartigen Kampf lieferten die Augsburger Panther den Mannheimer Adlern. Einen 0:2-Rückstand drehten die AEV-Profis in einen 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)-Erfolg nach Verlängerung.

Die Tore für den AEV erzielten Micheal Davies, Evan Trupp und Drew LeBlanc. Mit elf Stürmer gingen die Panther in die Partie, da David Stieler wegen einer Grippe fehlte. Nach sieben Minuten musste auch der Angreifer Trevor Parkes vorzeitig zum Duschen. Mit einem unabsichtlichen Stockfoul traf der AEV-Topscorer den Mannheimer Nationalverteidiger Sinan Akdag im Gesicht, der blutend vom Eis ging.

Da jeder Spieler für seinen Stock verantwortlich ist, blieb den Schiedsrichtern nichts anderes übrig als fünf Strafminuten plus eine Spieldauerstrafe zu verhängen. Besonders bitter: Fällt in dieser Überzahl ein Tor, spielt die bestrafte Mannschaft weiterhin mit einem Mann weniger. Mannheim nutzte die Parkes-Strafe zu zwei Powerplay-Toren durch Brent Raedeke (8. Minute) sowie David Wolf (10.) zum 2:0. Die Spitzenmannschaft aus Mannheim zeigte mit hartem Körperspiel und durchdachten Spielzügen, warum es so weit oben in der Tabelle steht.

Panther mit Blitzstart nach der Pause

Doch die Panther präsentierten sich wie so oft in dieser Saison als Stehaufmännchen, das auch nach einem Niederschlag nicht aufsteckt. Etwas anderes würde Trainer Mike Stewart allerdings auch nicht akzeptieren. Nach überragender Vorarbeit von Ben Hanowski erzielte Micheal Davies mit seinem neunten Saisontor das Anschlusstor zum 1:2. Der Anschlusstreffer nur 30 Sekunden nach der Pause verlieh den Augsburgern Flügel.

Angriff auf Angriff fuhren die Panther auf Nationaltorwart Dennis Endras im MERC-Tor. Aus dem Gewühl heraus erzielte Evan Trupp das 2:2 (27.). Nach eingehendem Videostudium erkannten die Hauptschiedsrichter Lars Brüggemann und Michael Klein den Treffer an. Die Panther hatten sich wieder in der Partie gewühlt. Die AEV-Fans unter den 5309 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion peitschten ihre Mannschaft nach vorne. Nach 60 Minuten blieb es beim 2:2, die Partie ging in die fünfminütige Verlängerung. Bei drei gegen drei behielt Spielmacher Drew Leblanc die Übersicht und zeigte Torjäger-Qualitäten. Nach einer angezeigten Strafzeit gegen Mannheim schlenzte Leblanc (63.) die Scheibe in den rechten Winkel und gab den Startschuss für die Siegesfeier auf den Rängen.

Augsburger Panther Boutin - Lamb, Valentine; Rekis, Guentzel; Cundari, Tölzer; Dinger - Parkes, Trupp, Shugg; Hanowski, LeBlanc, Davies; Holzmann, MacKay, Polaczek; Hafenrichter, Thiel

