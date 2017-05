2017-05-10 20:33:00.0

FC Augsburg FCA-Fans könnten Guthaben auf ihren Bezahlkarten verlieren

FCA-Fans kommen am Samstag im Stadion nicht an das Guthaben auf ihren Bezahlkarten, da der Betreiber des Systems Insolvenz angemeldet hat. Das sollten Betroffene wissen. Von Johannes Graf

Vor den Bundesligaspielen am Wochenende steht Stadiongängern Ärger bevor. Weil dem Bezahlkartenanbieter Payment Solutions die Insolvenz droht, können die Fans in den betroffenen Fußball-Arenen nicht mit ihrem Plastikgeld bezahlen. Mehr noch: Ihr Guthaben und Pfand werden nicht ausbezahlt. Das Bezahlsystem von Payment Solutions wird unter anderem in der Arena des FC Augsburg angewandt.

Wie funktioniert das Bezahlsystem?

Der FC Augsburg arbeitet beim Catering mit den Stadtwerken Augsburg (SWA) zusammen. Für das bargeldlose Bezahlsystem haben diese wiederum Payment Solutions beauftragt. Auf Chip-Karten (FCA-Card, Karocard, LEW-Card) wird Guthaben gebucht, um die Abwicklung an Kiosken und Ständen zu beschleunigen. Das Pfand pro Karte beträgt zwei Euro. Wie viele Karten im Umlauf sind und wie hoch das Guthaben darauf ist, dazu wollen sich Beteiligte nicht äußern. Es dürfte sich allerdings um mehrere zehntausend handeln. Angenommen das Restguthaben auf jeder einzelnen Karte würde wenigstens fünf Euro betragen, so stünde ein höherer sechsstelliger Betrag zur Rückzahlung aus.

Wie bezahlen Fans am Wochenende im Stadion Essen und Getränke?

Payment Solutions bot sein System in mehreren deutschen Stadien von der 1. bis zur 3. Liga an. Zunächst hatte das Hamburger Unternehmen zugesichert, die Karten könnten bis zum Saisonende eingesetzt werden. Davon rückte der Anbieter am Mittwoch ab. Bundesligist Hertha BSC hat bereits angekündigt, auf Barzahlung umzusteigen.

Ärger um Bezahlkarten: Wie reagiert der FC Augsburg?

Am Mittwochnachmittag beratschlagten sich Stadtwerke, Bundesligist FC Augsburg und Payment Solutions bei einem Treffen. Zum Ergebnis wollten sich Beteiligte zunächst nicht äußern. Nach Informationen unserer Zeitung könnten Stadiongänger Wurst und Bier im Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit Bargeld bezahlen. Federführend könnten sich die SWA um den Ablauf kümmern.

Wo erfährt der Kartenbesitzer, wie viel Guthaben er hat?

Die Abfrage im Internet ist unkompliziert. Unter www.karopay.de die Kartennummer eingeben und das Guthaben anzeigen lassen.

Was passiert am Saisonende mit Guthaben, Karte und dem Pfand dafür?

Die Rückgabe und die Auszahlung des Guthabens sind im Stadion nicht möglich, teilt Insolvenzverwalter Sven-Holger Undritz mit. Auch bei Karten, die per Post an Payment Solutions eingesendet würden, werde das Guthaben nicht ausbezahlt, erklärt er. Undritz kündigt erst für Juli eine endgültige Entscheidung an.

Geht das Guthaben auf den Bezahlkarten verloren?

Diese Gefahr besteht. Die Kartenbesitzer sind prinzipiell Gläubiger des von der Insolvenz bedrohten Unternehmens. Nach einer Insolvenzanmeldung darf der Insolvenzverwalter keine Forderungen gegen das Unternehmen mehr befriedigen. Finanzielle Forderungen werden gesammelt. Nach Abschluss des Verfahrens wird das Geld – sollte tatsächlich noch welches vorhanden sein – gleichmäßig an alle Gläubiger verteilt. Die Erfolgsaussichten der Fans erscheinen gering.

Entschädigen die Klubs ihre Fans?

Bisher hat lediglich Hertha BSC zugesichert, für mögliche finanzielle Schäden aufzukommen. Michael Klatt, Vorstand des 1. FC Kaiserslautern kündigte an, den Fans „etwas Gutes zu tun“, sollten sie ihr Guthaben nicht zurückbekommen. FCA-Sprecher Dominik Schmitz wiederholte am Mittwoch seine Aussage vom Dienstag: „Wir arbeiten an einer Lösung im Sinne der Fans.“

Was passiert mit den Saisondauerkarten des FCA?

Das Chip-System am Einlass ist unabhängig vom Bezahlsystem. Aber: Wer seine Jahreskarte nicht verlängern will, muss im Fall des Klassenerhalts bis Montag, 15. Mai, schriftlich kündigen. Steht die Spielklasse des FCA nicht fest, verlängert sich die Frist. Sie endet dann mit Ablauf des fünften Werktags nach dem letzten Bundesliga- oder Relegationsspiel.

