2017-07-04 17:19:02.0

FC Augsburg FCA startet ins Training - viele Nationalspieler fehlen aber noch

Für den FC Augsburg ist die Sommerpause mit dem ersten Training auf dem Platz endgültig zu Ende. Die Kommandos erhalten die Spieler von neuen Co-Trainern.

Am Montagabend haben sich die Fußball-Profis des FC Augsburg in neuem Gewand präsentiert. Rund 500 Fans wollten in Augsburgs Innenstadt dabei sein, als der Bundesligist seine Trikots für die kommende Spielzeit vorstellte. Am Dienstagnachmittag war hingegen Alltagsarbeitskleidung gefragt: Die erste Trainingseinheit auf dem Rasen stand an. Mit dem Auftakt hat das Gros der Mannschaft endgültig seine Sommerpause beendet, lediglich Nationalspieler und angeschlagene Profis fehlten noch.

Nicht auf dem Platz standen Marwin Hitz, Alfred Finnbogason, Konstantinos Stafylidis und Martin Hinteregger, sowie Raúl Bobadilla, Erik Thommy und Shawn Parker. Dabei waren hingegen die Südkoreaner Dong-Won Ji und Ja-Cheol Koo, ebenso trainierte Daniel Opare mit der Mannschaft, nachdem seine Ausleihe zum französischen Zweitligisten RC Lens beendet ist.

Zwei neue Co-Trainer stehen an Baums Seite

Rund 100 Fans machten sich auf dem Trainingsgelände ein erstes Bild von der Augsburger Mannschaft. Am Mittwochvormittag steht die zweite Einheit nahe der Augsburger Arena an, ehe sich das Team ins zehntägige Trainingslager nach Mals (Südtirol) verabschiedet. Dort wird Trainer Manuel Baum mit neuen Co-Trainern zusammenarbeiten. Nachdem Alexander Frankenberger den Posten als Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums übernimmt, war der Posten des Co-Trainers vakant.

Künftig stehen Florian Ernst und Jonas Scheuermann an Baums Seite. Dies gab der Verein am Dienstag bekannt. Zudem wurde der Vertrag von Torwarttrainer Zdenko Miletic verlängert, ergänzt wird das Trainerteam durch Athletiktrainer Andreas Bäumler. „Wir freuen uns, dass wir mit Florian Ernst einen kompetenten Co-Trainer gefunden haben, der sehr gut zu unseren Anforderungen passt und der auch den FCA sowie Manuel Baum bereits kennt“, erklärte Stefan Reuter, der Geschäftsführer Sport, in einer Mitteilung des Vereins.

Er fügte hinzu: „Jonas Scheuermann hat bereits in der Rückrunde der letzten Saison einen guten Job gemacht. Daher ist es schön, dass wir ihn nun fest ins Trainerteam aufnehmen können.“ Trainer Baum darf mit der Besetzung zufrieden sein. Der Cheftrainer des Profiteams hatte sich nach der abgelaufenen Saison zwei Co-Trainer gewünscht, während Reuter ihm zunächst nur einen Mann in Aussicht stellte.

Nach zwei Trainingseinheiten bestreitet der FCA bereits am morgigen Mittwoch sein erstes Testspiel. Gegner in Kempten ist der österreichische Erstligist Wacker Innsbruck (18 Uhr, Illerstadion). joga, ötz

