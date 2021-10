Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt relativ stabil

Im Vergleich zum Vortag sinkt die Inzidenz nur leicht auf nun 105,9. Dafür reduziert sich die Zahl der im Krankenhaus wegen Corona behandelten Patienten.

Auch am Dienstag bleibt die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg weiter über 100. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie nun bei 105,9 und damit leicht unter dem Wert vom Vortag. Die bayerische Corona-Ampel steht auch weiterhin auf Grün. Die angrenzenden Landkreise und Städte weisen derzeit alle eine niedrigere Inzidenz auf. Augsburg - zuletzt meist mit einem höheren Wert - meldet 99,7 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner.

Aichach-Friedberg: Weniger Corona-Patienten im Krankenhaus

Ebenfalls knapp unter 100 liegt der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit 97,2. Etwas besser stehen der Landkreis Augsburg (85,2), der Landkreis Dachau (85,1), der Landkreis Donau-Ries (80,4), der Landkreis Landsberg am Lech (79,3) und der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm (75,9) da. Eine deutlich niedrigere Inzidenz weist dagegen der Landkreis Fürstenfeldbruck mit 62,6 aus. Bayernweit liegt die Inzidenz bei 116,1.

Niedrigere Zahlen melden die Kliniken an der Paar. Stand Dienstagmorgen wurden in Aichach vier Corona-Patienten stationär betreut, einer von ihnen muss auf der Intensivstation beatmet werden. Außerdem gibt es einen Corona-Verdachtsfall in Aichach. Am Vortag waren es noch insgesamt sieben Corona-Patienten und zwei Verdachtsfälle.

