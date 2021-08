Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Corona: Wo sich Menschen im Landkreis aktuell am häufigsten infizieren

Plus Trotz eines leichten Rückgangs sind die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg deutlich höher als Anfang August. Welche Rolle Reiserückkehrer spielen.

Von Max Kramer

Zum ersten Mal seit gut einer Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg wieder gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag sie am Mittwoch bei 23 - ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag, an dem 26,7 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet worden waren. Dennoch liegen die aktuellen Zahlen nach wie vor deutlich über dem Niveau von Anfang August. Wo stecken sich die Menschen aktuell am häufigsten an?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen