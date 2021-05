Inzidenz, Krankenhaus, Tote: So ist die Corona-Lage in Aichach-Friedberg

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt stabil. Ein Ausbruch in Friedberg ist beendet. Wie die Corona-Situation am Krankenhaus ist.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiterhin knapp über der 50er-Schwelle. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt der Wert am Dienstag bei 57,9. Es ist der vierte Tag in Folge, dass das RKI-Dashboard exakt diesen Wert nennt. Anders als zunächst vermutet, stecken hinter dieser Häufung offenbar keine Übermittlungsprobleme.

Für Bayern meldet das RKI am Dienstag 81 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, deutschlandweit liegt die Inzidenz aktuell bei 79.

In den vergangenen sieben Tagen wurden im Landkreis Aichach-Friedberg 59 Personen positiv getestet. Davon kamen zwölf aus Aichach, 21 aus Friedberg und fünf Kissing. Aus Mering ist in diesem Zeitraum kein einziger neuer Corona-Fall bekannt. Das Ausbruchsgeschehen in der Asylunterkunft Friedberg hat das Gesundheitsamt heute für beendet erklärt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das Landratsamt Aichach-Friedberg insgesamt 5.088 Corona-Infektionen registriert.

Fünf Corona-Patienten werden am Krankenhaus Aichach behandelt

Am Aichacher Krankenhaus werden aktuell fünf Corona-Patienten stationär behandelt. Drei liegen auf der Intensivstation, davon müssen zwei beatmet werden. Hinzu kommt ein Verdachtsfall am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg.

Im Zusammenhang mit der Pandemie sind im Landkreis Aichach-Friedberg bislang 96 Personen ums Leben gekommen.

