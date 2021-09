Aichach-Friedberg

Vor Schulstart: Wie hoch ist die Corona-Inzidenz der Kinder im Kreis Aichach-Friedberg?

Am Dienstag kehren Schülerinnen und Schüler in die Klassenzimmer zurück. Dabei gilt eine Vielzahl von Corona-Regeln.

Plus Zum Schulneustart liegt die Corona-Inzidenz von Kindern im Landkreis Aichach-Friedberg deutlich über dem Schnitt. Ein Kindergarten meldet einen Ausbruch.

Von Max Kramer

Mit den Schülerinnen und Schülern kehrt an diesem Dienstag auch eine Sorge zurück in die Klassenzimmer im Landkreis Aichach-Friedberg: die vor eine Ansteckung mit Corona, etlichen Sicherheitsvorkehrungen zum Trotz. Doch wie viele der jüngeren Menschen im Landkreis stecken sich aktuell überhaupt an? Aufschluss darüber bietet ein Forschungsprojekt der Priesemann-Gruppe. Es zeigt tagesaktuell, wie sich die Inzidenz in verschiedenen Altersgruppen verändert - und damit auch: Jüngere im Wittelsbacher Land werden aktuell deutlich häufiger positiv getestet.

