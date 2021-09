Aichach-Friedberg

vor 50 Min.

1338 Buben und Mädchen gehen im Landkreis zum ersten Mal in die Schule

Plus Die Erstklässler brauchen am Dienstag wegen Corona einen Negativtest. An den Grundschulen wird der "Lollitest" eingeführt. Individuelle Förderung ist gefragt.

Von Gerlinde Drexler

Wenn die Erstklässler im Wittelsbacher Land am Dienstag, 14. September, zum ersten Mal in die Schule gehen, müssen sie nicht nur Schulranzen und Schultüte dabei haben; sie brauchen in diesem Jahr wegen Corona auch einen Negativtest. An den Grund- und Förderschulen wird zwei Mal pro Woche ein sogenannter "Lollitest" (Pooltest) durchgeführt, an den weiterführenden Schulen drei Mal pro Woche ein Selbsttest. 1338 Buben und Mädchen haben heuer ihren ersten Schultag. Das sind 65 mehr als im Vorjahr, wie das Staatliche Schulamt am Freitag bei einem Pressegespräch berichtete. Wie schon im Vorjahr starten die Erstklässler auch heuer wieder versetzt ins Schulleben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen