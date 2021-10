Aichach

vor 41 Min.

Sido im M-Eins: Nach einem Corona-Fall sind Club-Gäste verunsichert

Dichtes Gedränge rund um die Bühne: Die Besucherinnen und Besucher feierten am Wochenende im M-Eins Rapper Sido. Dass nun ein Infektionsfall aufgetreten ist, verunsichert einige.

Plus Das Landratsamt bestätigt Aichacher M-Eins-Betreibern eine gute Organisation der Sido-Nächte, Gäste loben die Zugangskontrollen. Einen Vorwurf aber gibt es.

Von Carmen Jung

Endlich wieder Nachtleben, endlich wieder ausgelassen tanzen und feiern: Dieses Lebensgefühl genossen am vergangenen Freitag und Samstag jeweils rund 1000 Gäste im Aichacher Club M-Eins. Zum Neustart konnten die M-Eins-Betreiber den bekannten deutschen Rapper Sido für zwei Gastspiele gewinnen. Die Partylaune ist bei manchen inzwischen Katerstimmung gewichen, nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass eine Besucherin am Samstag mit dem Coronavirus infiziert war - ohne es zu wissen. Das Gesundheitsamt hat nun Ungeimpfte dazu aufgerufen, sich testen zu lassen. Dem Betreiber machen die Behörden nur einen Vorwurf.

