Affing

vor 49 Min.

Die Gemeinde Affing wächst überdurchschnittlich

Plus Innerhalb eines Jahres zählt Affing 100 Menschen mehr. Das liegt an neuen Baugebieten. Daraus resultieren neue Aufgaben, die viel Geld kosten.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Affing wächst überdurchschnittlich. Seit drei Jahren gehe die Kurve deutlich nach oben, berichtete Bürgermeister Markus Winklhofer am Mittwochabend in der Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle. Die Alterspyramide wird so in Zukunft zwar abgemildert. Doch aus dem Wachstum resultieren neue Aufgaben und Kosten, etwa für die Erweiterung der Grundschule und neue Kinderbetreuungsplätze. Da müsste dann doch auch Geld da sein für einen Schulbus nach Katzenthal, lautete eines von mehreren Anliegen aus dem rund 50-köpfigen Publikum.

Innerhalb eines Jahres ist die Gemeinde um 100 Menschen gewachsen. Woher der Zuwachs kommt, liegt auf der Hand: aus Neubauten, insbesondere in den neuen Baugebieten wie dem Weberanger in Mühlhausen. "Das dürfte noch eine Weile so weitergehen", erklärte der Bürgermeister. Der Zuwachs wird die Gemeinde die kommenden Jahre immens beschäftigen. Während heuer wenig gebaut, sondern vor allem geplant wurde, stehen die Schulerweiterung und -sanierung und der Kindergartenanbau in Bergen an.

