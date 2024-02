Nur im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt die Arbeitslosenquote

Im Großraum Augsburg schneidet der Arbeitsmarkt im Wittelsbacher Land am besten ab. Die Quote liegt im Februar bei 2,8 Prozent.

Die gute Nachricht vorweg: Der Arbeitsmarkt im Landkreis Aichach-Friedberg steht im Großraum Augsburg am besten da. Nur im Wittelsbacher Land ist die Arbeitslosenquote im Februar gesunken. In der Stadt und im Landkreis Augsburg ist sie stattdessen gleich geblieben. Auch im Vorjahresvergleich schneidet Aichach-Friedberg besser ab. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar 2,8 Prozent und hält damit das Niveau vom Februar 2023.

Gegenüber Januar hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis um 47 auf 2223 verringert. Das geht aus der aktuellen Statistik der Agentur für Arbeit Augsburg hervor. Die Quote sank von 2,9 auf 2,8 Prozent. Das ist die gleiche Höhe wie im Februar 2023, wenngleich damals 70 Arbeitslose mehr gezählt wurden. Das Wittelsbacher Land liegt damit nach wie vor im Korridor der Vollbeschäftigung.

Arbeitslosenquote: Auch im Vorjahresvergleich steht der Landkreis gut da

Auch im Vorjahresvergleich schneidet das Wittelsbacher Land in der Region mit einer konstanten Arbeitslosenquote am besten ab. In der Stadt Augsburg ist die Arbeitslosigkeit gegenüber Februar 2023 um 0,4 Prozentpunkte, im Landkreis Augsburg um 0,2 Prozentpunkte gestiegen.

Festzustellen bleibt aber auch diesmal, dass nicht alle übrigen Personen im erwerbstätigen Alter einer Beschäftigung nachgehen. Die Statistik der Arbeitsagentur ist bereinigt um den Faktor "Unterbeschäftigung". Dabei handelt es sich um diejenigen, die prinzipiell ebenfalls zu den Arbeitslosen gezählt werden müssten: weil sie eine Weiterbildung absolvieren (126 Personen), eine berufliche Eingliederungsmaßnahme durchlaufen (106), kurzfristig erkrankt sind (76), eine Fremdförderung wie etwa einen Integrationskurs erhalten (455), von einer vorruhestandsähnlichen Regelung (24) betroffen oder Selbstständige (40) sind, die mit einem Existenzgründungszuschuss gefördert werden. Insgesamt traf das im Februar im Landkreis auf 833 Personen zu. Würden diese einkalkuliert, hätte die Arbeitslosenquote 3,9 Prozent betragen. Darauf weist die Arbeitsagentur hin.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Februar gesunken

Positiv im abgelaufenen Monat ist die Tatsache, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 10,2 Prozent auf 403 Betroffene gesunken ist. Auch bei den jungen Leuten unter 25 Jahren gab es einen Rückgang um 5,7 Prozent auf 198 ebenso wie bei Älteren ab 50 Jahren (minus 4,4 Prozent). Die Zahl der arbeitslosen Ausländer stieg dagegen um 13,6 Prozent auf 727, die der schwerbehinderten Menschen um 7,4 auf 232 Betroffene.

Die Zahl der offenen Stellen betrug im Februar 760. Das sind etwas weniger als im Vormonat (774), aber 55 mehr als im Februar 2023. Arbeitgeber meldeten im Februar 161 neue Arbeitsstellen. Das sind 42 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar verzeichnet die Arbeitsagentur 292 neue Arbeitsstellen.

Weiterhin die besten Aussichten haben junge Leute, die einen Ausbildungsplatz suchen. "Statistisch gesehen stehen 100 Ausbildungsbewerbern 144 Ausbildungsplätze gegenüber", teilt die Agentur für Arbeit mit. Seit Oktober hatten Betriebe und Verwaltungen für das Berufsberatungsjahr 2023/2024 insgesamt 3099 Ausbildungsstellen gemeldet (114 weniger als im Vorjahreszeitraum). Für eine Ausbildungsstelle hatten sich 2158 junge Menschen bei der Arbeitsagentur Augsburg vormerken lassen. Das waren 57 mehr als im Vorjahr.