Glühwein und Grillschmankerl sind auf dem Schlemmermarkt besonders gefragt

Trotz kühler Temperaturen lockt der Markt zahlreiche Gäste in die Aichacher Innenstadt. Regionale Lebensmittel kommen gut an. Auch in den Geschäften ist Betrieb.

Feucht war es, als die Spargelkönigin zum Stecheisen griff. Beim Auftakt des Aichacher Schlemmer- und Spargelmarkts am Sonntag in Aichach herrschte noch nasskaltes Wetter. Ab mittags bummelten dann aber zahlreiche Besucher über den Stadtplatz. Dort präsentierten regionale Anbieter an 25 Ständen ökologisch produzierte Lebensmittel. Die Besucher waren mit den Angeboten sichtlich zufrieden. Offiziell eröffnet wurde auch die Spargelsaison im Wittelsbacher Land. Den Markt veranstaltete die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) in Kooperation mit dem Wittelsbacher-Land-Verein, der Öko-Modellregion und der Stadt.

Das nasskalte Wetter zu Beginn war ein Wermutstropfen. Die angekündigte Big Band hatte wegen des Regens abgesagt. Spargelkönigin Natalie Fluhr aus Röffingen bei Günzburg ließ sich aber nicht beirren und zeigte an dem Bifang, den Paul Gamperl vom Waglerhof aus Ainertshofen eigens aufgebaut hatte, wie das Edelgemüse fachkundig aus der Erde geholt wird. Darin durften sich anschließend auch Bürgermeister Klaus Habermann, sein Stellvertreter Josef Dußmann, Wirtschaftsreferentin Kristina Kolb-Djoka und Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko versuchen.

Weitere Aktionen folgen im Jahreslauf

Aga-Vorstandsmitglied Robert Burkhard freute sich, dass der Aichacher Schlemmermarkt die regionalen Anbieter von Bio-Produkten in Aichach zusammenbringt. Er dankte besonders "den Hartgesottenen", die dem Regen trotzten. Sein inniger Wunsch, dass die Feuchte von oben bald nachlassen möge, wurde erhört.

Spargelstechen auf dem Stadtplatz: Darin versuchte sich Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann, beobachtet von (von links) Bürgermeister Klaus Habermann, Landtagsabgeordnetem Peter Tomaschko und Spargelkönigin Natalie I. Foto: Erich Echter

Bürgermeister Klaus Habermann begrüßte die Aktion und erinnerte daran, dass auf den Schlemmermarkt im Jahresverlauf noch viele weitere Aktionen wie die Auto-Schau und das Weinfest folgen. Er wünschte dem Markt einen guten Verlauf. „Die Zeiten sind momentan nicht einfach“, war ihm bewusst. Dass Spargel eine Delikatesse ist, bescheinigte Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko nach einer Probe eines Spargelgerichtes. Er empfahl, regionale Erzeugnisse zu kaufen. Kristina Kolb-Djoka wertete den Markt als tolles Ereignis und war überzeugt, dass die Menschen die ländlichen Produkte schätzen.

Für die Spargelkönigin ist die Regentschaft bald zu Ende

Für Paul Gamperl waren die Temperaturen gerade recht. „Hätten wir 24 Grad, gäbe es eine Spargelschwemme“, sagte er. Auf seinem Hof in Ainertshofen hat Spargelkönigin Natalie I. ihre Landwirtschaftsausbildung gemacht. Claudia Westner, die Vorsitzende des Spargelerzeuerverbands Südbayern, hatte die Hoheit mitgebracht. Natalie Fluhrs Regentschaft endet bald. "Meine Amtszeit geht noch bis zum Mai, dann wird neu gewählt", erzählte sie. Ihr schönster Auftritt sei in München am Viktualienmarkt gewesen. Insgesamt bewältigte sie über 40 Einsätze für den Schrobenhauser Spargel.

Am Stand des Wittelsbacher Landes informierten Eveline Harlander und Marianne Deffner über die Öko-Modellregion. Kinder durften Kräutermischungen oder Bio-Brotaufstriche kreieren und in der geeigneten Verpackung mit nach Hause nehmen. Das fand der Aichacher Fabian Knoll sehr positiv, dessen Kinder Charlotte und Jakob sich einen Brotaufstrich mixten.

Cidre aus Edenried, Senfprodukte aus Steindorf

Jede Menge Produkte aus Senf gab es am i-Tüpferl-Stand der Familie Bergmair aus Steindorf - auch Kräutersuppen zum Verzehr. „Wir sind ein Familienbetrieb, wo jeder seine Aufgabe hat", erzählte Christine Bergmair. Vater Stefan baut die Senfpflanzen an, Mutter Renate Bergmair stellt die Kreationen zusammen. Ihre künstlerische Ader lebt sie in der Keramik aus, die ebenfalls am Stand zu entdecken war.

Warmen Apfelsaft gab bei Florian Naßl. Foto: Erich Echter

Aus dem Aichacher Stadtteil Edenried ist Konrad Naßl da. Sohn Florian und Tochter Susanne erläuterten den Besuchern, wie sie Apfelsaft oder Cidre herstellen und ließen die Besucher gerne probieren.

Eine echte Gaumenfreude gab es bei Vroni Tyroller und Michaela Zandner aus Aichach. Ihre Bio-Waffeln und -Pizzen waren beliebt, besonders aber ihr Glühwein und ihr Kaffee wegen der nicht gerade frühlingshaften Temperaturen. Sehr gefragt waren auch die Grillschmankerl von Andreas Fuß aus Rohrbach. Über jeden Sonnenstrahl freute sich Thomas Reißner vom Berabecker Boandl-Bräu, der mit seinem Gehilfen Bernd Albrecht sein Bier kredenzte.

Bis aus Allershausen kamen Kunden ins Schuhhaus Winkler. Foto: Erich Echter



Bei dem Aichacher Mohamer Jasarevic kam das Angebot gut an. Nur den Süßigkeitenstand vom Vorjahr habe er vermisst, sagte er. Auch Hans Tyroller aus Xyger gefiel das regionale Angebot.

Geschäfte und Stände ziehen zufrieden Bilanz

Reger Betrieb herrschte in den Geschäften, die am Nachmittag öffneten, zum Beispiel im Schuhhaus Winkler. Aichach ziehe auch überregional Kundschaft an, war dort zu hören. Am späten Nachmittag zieht Aga-Vorstandsmitglied Martin Fischer zufrieden Bilanz. Ab mittags war es trocken geblieben. Geschäfte wie auch Stände könnten ein zufriedenes Fazit ziehen. Viele hätten schon zugesagt für nächstes Jahr.