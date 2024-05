Aichach-Griesbeckerzell

vor 18 Min.

"Superstar Asam" verabschiedet sich von der Grundschule in Griesbeckerzell

Eine besonders schöne Ecke in seinem Garten will Hubert Asam mit den Steinen, die die Schulkinder ihm zum Abschied geschenkt haben, gestalten.

Plus Nach knapp 26 Jahren als Hausmeister an der Schule in Griesbeckerzell geht Hubert Asam in den Ruhestand. Aus der Welt wird er trotzdem nicht sein.

Von Gerlinde Drexler

25 Jahre, neun Monate und zwei Tage lang war Hubert Asam Hausmeister an der Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach. Am Freitag verabschiedeten die Kinder ihren „Superstar Asam“ mit einem eigens für ihn gedichteten Rap. Der 62-Jährige geht in Altersteilzeit, wird aber noch das eine oder andere Kunstprojekt zusammen mit den Schülerinnen und Schülern in Angriff nehmen. Asam erinnerte sich in seiner Abschiedsrede auch seine ersten Tage an der Schule vor knapp 26 Jahren.

Damals fiel die Einweisung eher kurz aus. Sie bestand mehr oder weniger aus einem Rundgang durch die Schule mit dem damaligen Rektor. Der hatte den Neuling mit den aufmunternden Worten „Fang einfach an“ in sein Hausmeisteramt entlassen. Er habe sich fast alles selber beibringen und suchen müssen, erinnerte sich Asam mit einem Schmunzeln. Traktor, Geräte, Heizung, Wasser – das alles zu lernen nahm viel Zeit in Anspruch. Dazu noch die vielen neuen Namen der Lehrer. „Und das war bei meinem Namensgedächtnis ein Thema für sich“, sagte der 62-Jährige und lachte. Die Namen hatte Asam irgendwann intus, unbekannte Schalter und Hebel entdeckte er auch Jahre später noch im Schulgebäude. „Es kam noch vieles Nichtgesehene zum Vorschein“, erinnerte er sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen