Stadtrat bringt den Haushalt 2024 auf den Weg

Plus Der Aichacher Stadtrat beschließt einstimmig die Eckdaten des Haushalts 2024 und die Investitionen. Einige Anmerkungen gibt es aber.

Möglichst im März soll der Haushalt 2024 der Stadt Aichach beschlossen werden. Der Stadtrat schuf dafür am Donnerstagabend die Voraussetzungen. Er beschloss einstimmig sowohl die Eckdaten des Etats als auch das Bauprogramm und die Investitionen außerhalb des Bauprogramms. Sie waren im Finanz- und im Bauausschuss bereits vorgestellt worden, danach hatten die Fraktionen darüber beraten, auf Wunsch mit Vertreten der Verwaltung. Dabei waren die meisten Fragen offenbar geklärt worden. Im Stadtrat gab es nur noch wenige Wortmeldungen dazu.

Höhere Kreisumlage, niedrigere Schlüsselzuweisungen, gestiegene Personalausgaben: Unter diesen Vorzeichen stehen die Eckdaten des Haushalts 2024. Der Verwaltungshaushalt umfasst rund 58,6 Millionen Euro, etwas weniger als im Vorjahr. Der Vermögenshaushalt beträgt mit 21,79 Millionen Euro rund 1,4 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr. Allein das Bauprogramm umfasst rund 16 Millionen Euro. Aus dem Verwaltungshalt werden laut Plan 1,265 Millionen Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt. Um den Haushalt auszugleichen, plant Kämmerer Wolfgang Ostermair mit 6,5 Millionen Euro aus den Rücklagen und 7,5 Millionen Kreditaufnahme.