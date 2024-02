Feuerwehr, Schulen, Rathaus: Wofür Aichach heuer Geld ausgibt

Plus Für die Investitionen sind bei der Stadt Aichach knapp 2,3 Millionen Euro vorgesehen. Die höchsten Beträge fallen für Feuerwehr, Bauhof und Katastrophenschutz an.

Das Bauprogramm wird auch heuer wieder die Ausgabenseite im Aichacher Haushalt bestimmen. Doch auch außerhalb des Bauprogramms muss die Stadt investieren. Knapp 2,3 Millionen Euro umfasst die Liste der angemeldeten Beschaffungen. Wie Kämmerer Wolfgang Ostermair berichtete, wurden sie von den Fachbereichen schon vor der Beratung um fünf Prozent gekürzt. Die größten Ausgaben werden für die Feuerwehren, den Bauhof und den Katastrophenschutz anfallen. Kleinere Beträge sind unter anderem für eine neue Aichach-App eingeplant.

Der Finanzausschuss ging Einzelplan für Einzelplan durch. Für die Allgemeine Verwaltung steigt der Ansatz von rund 215.000 auf gut 400.000 Euro. Die Steigerung hängt vor allem mit der EDV-Ausstattung des neuen Verwaltungsgebäudes zusammen, das heuer fertig werden soll. 136.000 Euro sind dafür vorgesehen. Allein 60.000 Euro sind für einen Kassenautomaten eingeplant, den der Prüfungsverband fordert. Für 40.000 Euro soll ein Notstromaggregat fürs Rathaus angeschafft werden. Enthalten sind auch 9500 Euro für eine neue Aichach-App.