Der Aindlinger Feuerwehr-Oldtimer braucht noch viel Hilfe

So sah der Aindlinger Feuerwehr-Oldtimer aus, bevor er für die Restaurierung auseinander gebaut wurde. Und so soll er auch wieder aussehen, wenn er erneuert wurde.

Plus Die Aindlinger Feuerwehr restauriert ein Löschfahrzeug auf dem Jahr 1942. Ehrenamtliche Tüftler setzen es wieder instand. Die Verantwortlichen hoffen auf Spenden.

Noch sieht der Aindlinger Feuerwehr-Oldtimer nicht so aus, als würde er bis zum 31. Mai 2024 in neuem Glanz erstrahlen. An diesem Tag soll die Einweihung des neuen Aindlinger Feuerwehrhauses starten. Doch etwa 15 Feuerkameraden haben bereits 650 ehrenamtliche Stunden geleistet, um den Magirus LF15, der über 80 Jahre alt ist, wieder instand zu setzen. Der Vorsitzende der Aindlinger Feuerwehr, Christoph Hammerl, leitet die Restaurierung des Autos federführend. Er glaubt: Am Ende werden rund 2000 ehrenamtliche Stunden nötig sein.

20 Bilder Der Aindlinger Feuerwehr-Oldtimer wird restauriert: Das ist bereits passiert Foto: Christoph Hammerl, Sofia Brandmayr, Evelin Grauer

Hammerl freut sich, dass so viele Feuerwehr-Kollegen an dem "Schatz" mitschraubten. An dem Auto wird in der privaten Halle des gelernten Schreiners, der hauptberuflich bei der Berufsfeuerwehr München ist, gearbeitet. Vor allem am Samstag. Zusammen mit Schreiner Robert Dauber ist Hammerl für den Großteil der Holzarbeiten zuständig. Während das Fahrgestell des Oldtimers aus Metall ist, wurden Geräteaufbau und Mannschaftsraum komplett in Buchenholz gefertigt.

