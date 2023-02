Die Feuerwehr Aindling restauriert ihren Oldie

Plus Das Löschfahrzeug Marke Magirus ist über 80 Jahre alt und soll komplett instand gesetzt werden. Die Geschichte des LF15 soll dokumentiert werden.

Die Aindlinger Feuerwehr ist im Besitz eines "Schatzes". Der ist über 80 Jahre alt und soll bald wieder richtig glänzen. Wir reden nicht von Gold, obwohl das in Zeiten hoher Ausgaben für das neue Feuerwehrhaus sicher gut zu gebrauchen wäre. Wir reden von einem Feuerwehr-Oldtimer. Die Aindlinger besitzen nämlich ein Feuerwehrauto, das noch in Zeiten des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde. Es handelt sich um ein Magirus-LF15-Fahrzeug mit einem 500 Liter Wassertank.