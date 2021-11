Das neue Aindlinger Feuerwehrhaus soll flacher werden

Plus Bei den Vorplanungen für das Aindlinger Feuerwehrhaus wird die Dachneigung reduziert. Das kann finanzielle und optische Vorteile mit sich bringen.

Die Vorplanungen für den Neubau des Aindlinger Feuerwehrhauses laufen auf Hochtouren. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler stellte dem Gemeinderat jetzt kurz den aktuellen Entwurf vor und informierte über einige Änderungen. Der Gemeinderat segnete diese ab, sodass die Beratungen weitergehen können.