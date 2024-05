Neues Haus, neues Auto und Geburtstag: Aindlinger Feuerwehr feiert drei Tage

Die Aindlinger Feuerwehr hat vom 31. Mai bis zum 2. Juni gleich drei Gründe zu feiern. Dabei wird auch das neue Feuerwehrhaus gesegnet. Was sonst noch alles geboten ist.

Die Freiwillige Feuerwehr Aindling hat allen Grund zum Feiern: Von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, wird mit einem bunten Programm das neue Feuerwehrhaus und der neue Logistik-Gerätewagen eingeweiht sowie auf 150 Jahre Vereinsgeschichte angestoßen. Zu den Höhepunkten der großen Feier werden der Festabend am Samstag und der Festumzug am Sonntag zählen.

Im Jahr 1872 entschlossen sich einige Männer, eine Feuerwehr in Aindling zu gründen. Zum damaligen Zeitpunkt waren für die Brandbekämpfung lediglich vier große Feuerhaken, zwei Holzleitern, eine Leiter mit zwei Stützstangen, Eimer aus Leder zum Wasserschöpfen und eine vierrädrige Spritze auf einem hölzernen Wagen vorhanden. Der Spritzenwagen ist immer noch im Vereinsbesitz und hat im neuen Feuerwehrhaus einen Ehrenplatz im ersten Obergeschoss im Foyer des Schulungsraumes bekommen. Ebenso wird der "Oldie", das LF15, das seit 1950 im Besitz der Feuerwehr Aindling ist und derzeit aufwendig restauriert wird, direkt im Eingangsbereich einen würdigen Platz finden.

Seit dieser Zeit haben sich die Aufgaben der Feuerwehren stark verändert. Galt es früher überwiegend, Brände zu löschen, gibt es heutzutage viele Gründe, warum die Feuerwehr zu Hilfe gerufen wird, zum Beispiel Unwetterereignisse, Verkehrsunfälle oder auch sonstige technische Hilfeleistungen. Seit 2005 gibt es in Aindling auch ein First-Responder-Team, das jährlich zu rund 200 Einsätzen bei medizinischen Notfällen Tag und Nacht ausrückt.

Aindlinger Feuerwehr weiht neues Feuerwehrhaus ein

Nach mehrjähriger Planungs- und Bauphase, unzähligen Besprechungen in den einzelnen Ausschüssen, mit Gemeindevertretern und den am Bau beteiligten Firmen, kann die Freiwillige Feuerwehr Aindling jetzt auf ein hochmodernes Feuerwehrhaus blicken. Auch der Fuhrpark wurde mit dem neuen Gerätewagen Logistik um ein vielseitiges Fahrzeug erweitert. Bei diesem kann das für den jeweiligen Einsatz benötigte Material in den passenden Rollcontainern aufgeladen und zur Einsatzstelle gebracht werden.

Um den Neubau, den Logistik-Gerätewagen und die 150-jährige Geschichte des Vereins gebührend zu feiern, plant der Festausschuss unter der Leitung von Michael Pollety seit Langem ein dreitägiges Fest. Die Vorbereitungen gehen in den Endspurt. Am Montag, 27. Mai, beginnt die Phase des Aufbaus. Dann wird das Festgelände, das sich vom neuen Feuerwehrhaus Orts-einwärts bis zum Festzelt im Bauhof erstreckt, für die Feierlichkeiten vorbereitet.

Am Freitag, 31. Mai, findet dort ab 21 Uhr die Flash Over Party mit DJ D-Tronic statt. Einlass ist ab 20 Uhr. Am Samstag, 1. Juni, ist von 13 bis 16 Uhr ein bunter Familiennachmittag geplant. Der Kinderchor des Kinderhauses St. Martin singt für die Gäste und es werden viele Mitmachspiele angeboten. Das neue Feuerwehrhaus und die Fahrzeuge können besichtigt werden. Im Festzelt stehen kleine Speisen sowie Kaffee und Kuchen auf der Speisekarte. Um 17 Uhr findet dann der offizielle Festakt zur Segnung des Feuerwehrhauses und des neuen Autos statt. Anschließend ziehen ab 17.45 Uhr die Vereine ins Festzelt ein. Es folgen einige Grußworte. Um 19 Uhr startet der Festabend mit der Show- und Partyband S.O.S.

Aindlinger Feuerwehr feiert mit Festumzug am Sonntag

Am Sonntag, 2. Juni, ist ein traditioneller Festsonntag geplant. Im Zelt spielt die Heldensteiner Heubodn Blosn. Ab 8 Uhr werden die Vereine empfangen und ein Weißwurstfrühschoppen angeboten. Um 10 Uhr findet ein Feuerwehrgottesdienst im Festzelt statt. Anschließend wird Mittagessen, Kaffee und Kuchen serviert. Um 14 Uhr beginnt der Festumzug durch Aindling. Der Einzug der Fahnen ist für 15 Uhr geplant. Danach soll das Fest gemütlich ausklingen. Die Veranstalter hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher.