Kripo schließt Ermittlungen zu Stadel-Brand in Hollenbach ab

Über 500.000 Euro Schaden ist Ende Juni bei einem Großbrand in Hollenbach entstanden. Jetzt liegt das Ermittlungsergebnis der Kripo Augsburg zur Brandursache vor.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor gut zwei Wochen bei einem Stadel-Brand in Hollenbach gefordert. Insgesamt 18 Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis, 34 Fahrzeuge und 152 Einsatzkräfte waren vor Ort. Bei dem Feuer entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von über 500.000 Euro. Aufgrund der hohen Schadenssumme hatte die Kripo Augsburg Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Jetzt gibt es ein Ergebnis.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, haben die Ermittlungen der Kripo bestätigt, dass der Brand durch einen Blitzschlag ausgelöst wurde. Am Abend des 27. Juni wütete ein Unwetter im Wittelsbacher Land. Nach Polizeiangaben beobachteten dabei gegen 20.30 Uhr mehrere Anwohner der Hollenbacher Hauptstraße, wie der Blitz in einen Stadel einschlug. In der Folgezeit gingen bei der Rettungsleitstelle mehrere Notrufe ein.

In Hollenbach waren 18 Feuerwehren beim Stadel-Brand im Einsatz

Als die ersten Einsatzkräfte der Hollenbacher und Schönbacher Feuerwehr eintrafen, hatte sich das Feuer in dem Heustadel und in einer Stallung, einem verbundenen Längs- und Querbau, aber schon so stark ausgebreitet, dass das Gebäude nicht mehr gerettet werden konnte. Das hoch aufgestapelte Heu musste noch tags darauf mit Baggern abgetragen und auf Glutnester untersucht werden. Zum Glück kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden und auch alle umliegenden Gebäude konnten geschützt werden. Der Einsatzleiter und Kommandant der Hollenbacher Feuerwehr, Matthias Göttler, führte das auch darauf zurück, dass alle Helfer "Hand in Hand" gearbeitet hätten.

Nachdem die Kripo den Blitzschlag als Brandursache bestätigt hat, schließt sie somit ein eventuelles Fremd- oder Selbstverschulden an dem Feuer aus. Die Ermittlungen wurden eingestellt.